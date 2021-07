Remodelação do Governo de Sánchez inclui saída de sete membros e maior presença de mulheres

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, revelou hoje a composição do seu novo Governo, que implica a saída de sete dos 23 membros do executivo anterior e tem uma maior percentagem de mulheres.

Num discurso no Palácio de Moncloa, Sánchez sublinhou que a remodelação -- a maior desde que chegou a Moncloa, com a saída de sete dos 23 membros do executivo e uma mudança de pasta -- representa uma mudança geracional (a idade média dos ministros reduz-se de 55 para 50 anos) e que a presença de mulheres passa de 54% para 63%.

O executivo, referiu, vai tomar posse na segunda-feira.