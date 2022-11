Repressão dos protestos no Irão provocou 326 mortos

A repressão do movimento de protesto em curso no Irão desde setembro provocou 326 mortos, segundo um novo balanço divulgado pela organização não-governamental Iran Human Rights (IHR), com sede em Oslo.

O Irão tem sido palco de protestos desde a morte, em 16 de setembro, de Mahsa Amini, de uma mulher curda iraniana de 22 anos, que estava sob custódia policial sob a acusação de ter violado o rigoroso código de vestuário da República Islâmica.

O protesto, que começou como uma rejeição das restrições de vestuário impostas às mulheres após a morte da jovem, evoluiu para um movimento dirigido contra a teocracia que tem governado o Irão desde a revolução islâmica de 1979.