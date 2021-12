Requerentes de asilo nos EUA passam a aguardar no México por audições

O Governo dos Estados Unidos acordou com o México restabelecer regras de fronteiras da era do ex-presidente Donald Trump, que forçam os requerentes de asilo a aguardar em território mexicano para serem ouvidos pelas autoridades norte-americanas.

O restabelecimento da regra "Permanecer no México" surgiu sob o formato de ordem judicial, de tribunais dos estados do Texas e do Missouri, apesar de o Governo do atual Presidente, Joe Biden, ter procurado encerrá-la e colocá-la a salvo do escrutínio legal.

Cerca de 70.000 requerentes de asilo foram sujeitos a estas regras, que o ex-Presidente Trump introduziu em janeiro de 2019 e que Biden suspendeu logo no seu primeiro dia de mandato, em janeiro passado.