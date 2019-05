Respirar na cidade do México equivale a fumar 6,5 cigarros por dia

Os incêndios florestais que deflagraram no México, na terça-feira, 14 de maio, causaram nuvens de fumo para além das áreas queimadas. Os 21 milhões de habitantes da cidade estão agora em risco de inalação de fumo considerado extremamente perigoso para a saúde.



Durante a semana passada, vários incêndios deflagraram no México causando o pânico à população. Os fogos foram provocados pelas altas temperaturas e baixa velocidade de vento e deixaram o ar irrespirável.





O fumo proveniente dos incêndios levou as autoridades ativarem a Fase 1 de contingência atmosférica. Esta fase do Plano de Contingência Ambiental é ativada quando os 150 pontos de partículas finas do índice de qualidade do ar são excedidos.

Na terça-feira, por volta das 8h00, o índice da qualidade do ar contava com uma pontuação de 160.

As partículas minúsculas (PM2.5) produzidas na cidade do México atingiram um nível tão alto após os incêndios da semana passada por causa de permanecerem mais tempo no ar do que as partículas mais pesadas. Posto isto, o ar contaminado que entra pelo nariz e pela garganta, penetra nos pulmões e equivale a 6,5 cigarros por dia.

Foi declarado estado de emergência e pediu-se às populações que permanecessem em casa, evitando o exterior, uma vez que os níveis de poluição aumentaram e não são considerados saudáveis.

As partículas PM2.5, quando inaladas, podem contribuir para vários problemas de saúde ou agravar problemas respiratórios, como a asma.