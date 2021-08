Responsáveis talibãs apelam para que mulheres façam parte do governo

Os responsáveis talibãs que instauraram o Emirado Islâmico depois da reconquista de Cabul anunciaram uma amnistia geral para os funcionários do Estado e urgiram as mulheres a fazerem parte do governo.

De acordo com a Associated Press, que cita a declaração transmitida pela televisão, as forças talibãs indicaram hoje que "não querem que as mulheres sejam vítimas" urgindo-as a fazerem parte do governo não tendo especificado que tipo de medidas vão ser adotadas nesse sentido

A televisão do antigo Estado afegão, controlada desde domingo pelos talibãs, transmitiu hoje as declarações de Enmullah Samangani, membro da Comissão Cultural do Emirado Islâmico sobre os funcionários públicos e as mulheres.