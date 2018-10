Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Restos mortais humanos encontrados em embaixada do Vaticano em Roma

Fragmentos podem corresponder a Emanuela Orlandi, filha de 15 anos de um funcionário que desapareceu em 1983.

12:28

A descoberta de ossos humanos na embaixada do Vaticano, em Itália, está a ser investigada pela polícia italiana.



Segundo informou o Vaticano esta quarta-feira, a análise forense concluiu que os restos mortais podem corresponder aos de Emanuela Orlandi, filha de 15 anos de um funcionário que desapareceu em 1983.



Os fragmentos de ossos foram descobertos durante a remodelação de um anexo do complexo de embaixadas da Santa Sé, perto do museu Villa Borghese, em Roma.



O desaparecimento de Orlandi é considerado um dos maiores mistérios da história italiana moderna.