Restringir viagens não combate o coronavírus, diz Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças

Numa altura em que, timidamente e de forma gradual, alguns países começam a levantar restrições ao controlo de fronteiras e a permitir algumas viagens, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sua sigla original), dá ‘luz verde’ às viagens entre países europeus e sustenta que limitá-las não é uma forma eficiente de combater a transmissão do novo coronavírus.

Num relatório divulgado esta quinta-feira, sobre o risco de transmissão com o ressurgimento de muitos novos casos de infecção por covid-19 em toda a Europa, o organismo sustenta, nas conclusões: "A ECDC não considera que as restrições a viagens de e para o espaço Schengen sejam uma forma eficiente de reduzir a transmissão do coronavírus na Europa, uma vez que a transmissão comunitária dentro da EU já está a acontecer e os dados da TESSy mostram que, em junho de 2020, apenas 3% dos casos confirmados poderiam estar ligados a uma infecção em país diferente de onde foi reportada.

A instituição diz que "identificar surtos e outros focos de transmissão, como a transmissão comunitária devido ao levantamento das medidas de confinamento, é essencial para controlar a incidência de novos casos" e sugere que "sejam implementadas medidas de controlo adaptadas para limitar a mobilidade da população e/ou reduzir a sua exposição" ao potencial de transmissão do vírus.