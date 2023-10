Retirada obrigatória de crianças na província de Kharkiv

As autoridades ucranianas vão retirar as crianças do distrito de Kupiansk, na linha de frente da província de Kharkiv, no nordeste do país, onde as forças russas têm realizado diariamente intensos ataques para recuperar o território.

"Estamos a preparar uma ordem de retirada forçada de famílias com crianças de dez localidades", disse à televisão estatal o chefe da Administração Militar desta província, na fronteira com a Rússia, Oleg Siniegubov.

As localidades situam-se no distrito de Kupiansk, onde a Rússia lança ataques diários e onde se registam combates pesados. De acordo com os dados de que dispõem as autoridades ucranianas, 275 crianças vivem nas localidades a evacuar.