As tropas ucranianas estão a progredir no terreno dominado pela Rússia no Leste da Ucrânia, num avanço “muito acentuado e rápido”, revelou este sábado um alto funcionário russo. Especialistas militares britânicos e dos EUA consideram esta ofensiva, que acontece sete meses após o início da ofensiva russa, como um “ponto de viragem na guerra”.









O reconhecimento da ofensiva por parte da Rússia, após um longo silêncio, prova que uma parte da sua linha da frente, a sudeste de Kharkiv, desmoronou-se.

“O inimigo está a ser atrasado tanto quanto possível, mas várias povoações já passaram a estar sob o controlo das forças armadas ucranianas”, disse na televisão russa Vitaly Ganchev, chefe da administração russa que controla a região a leste de Kharkiv.





O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as forças de Kiev tinham libertado mais de trinta localidades na região de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, e que os combates continuam na região oriental de Donbas e no Sul. O Serviço de Segurança do Estado da Ucrânia (SBU) anunciou este sábado que as suas unidades tinham entrado na cidade de Kupiansk. Esta é a primeira confirmação oficial de Kiev de que as suas forças estavam dentro da cidade do Nordeste - a norte de Izium - anteriormente ocupada pela Rússia.