A Ucrânia continuava a resistir ao assalto cada vez mais brutal das forças russas, que parecem ter sido surpreendidas pela coragem e tenacidade das tropas ucranianas. Kiev é o símbolo maior dessa resistência e continuava este sábado sob controlo do governo ucraniano apesar de um feroz assalto noturno e de fortes bombardeamentos, num dos quais um edifício residencial foi atingido por um míssil, num ataque que contradiz as garantias russas de que não estão a atingir alvos civis.





Pelo menos 35 pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças, no ataque que esventrou um prédio com mais de 30 andares na zona Sul da capital ucraniana, perto do Aeroporto Sikorsky. O ataque ocorreu às primeiras horas da manhã, após aquela que foi a noite mais complicada para os defensores de Kiev, que enfrentaram um forte assalto das forças avançadas russas no Bairro de Obolon, na zona Norte da capital. “Aguentámos e repelimos os ataques inimigos. A luta continua”, disse o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, adiantando que os planos russos “fracassaram”.



Batalha por Kiev intensifica-se. Veja todos os detalhes no mapa





Os combates em Kiev contradizem as alegações russas de que Putin teria ordenado uma suspensão das ações ofensivas na sexta-feira para dar espaço a uma possível negociação. Segundo o Kremlin, a ofensiva teria sido retomada este sábado à tarde após o fracasso dessa tentativa de diálogo, mas a realidade é que durante a alegada trégua houve registo de fortes combates e bombardeamentos em vários pontos do país além de Kiev. A sul, as tropas russas anunciaram ter tomado a cidade de Melitopol, o primeiro grande centro urbano capturado desde o início da invasão, e havia relatos de bombardeamentos em Carcóvia e Mariupol. Pelo menos 19 civis terão morrido na região de Donetsk durante os ataques deste sábado, incluindo seis imigrantes gregos. As tropas russas estavam também a aproximar-se da Central Nuclear de Zaporizhzhia, no Sul, e terão destruído uma barragem construída na região de Kherson em 2014 para impedir o abastecimento de água à Crimeia ocupada.

China abstém-se no Conselho de Segurança

A Rússia vetou na sexta-feira à noite uma resolução do Conselho de Segurança da ONU deplorando a invasão da Ucrânia, como era esperado, mas a grande novidade foi a abstenção da China, interpretada no Ocidente como uma forma de marcar distanciamento face às ações de Moscovo. Além da China, abstiveram-se ainda a Índia e os Emirados Árabes Unidos. Todos os restantes países votaram a favor da resolução, que exigia um cessar-fogo imediato, a retirada incondicional das tropas russas e a reversão do reconhecimento da independência das regiões separatistas.



O presidente da Câmara de Kiev decretou o recolher obrigatório entre as 17h deste sábado e as 08h de amanhã. “Todos os civis que estiverem na rua nesse período serão considerados inimigos.”



Mais de 150 mil civis já deixaram o país

Mais de 150 mil pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa. O principal destino foi a Polónia, que desde quinta-feira recebeu cerca de 100 mil refugiados.



Soldado dá a vida para travar avanço russo

Em mais uma manifestação de coragem e heroísmo, um fuzileiro ucraniano fez-se explodir juntamente com uma ponte para travar o avanço dos tanques russos no Sul do país.





Vitaly Shakun e um pequeno grupo de militares estavam encarregados de defender a estratégica Ponte de Henichesk na região de Kherson, a norte da Crimeia. Perante a aproximação das forças russas, perceberam que a única possibilidade de travar o seu avanço era fazer explodir a ponte. Shakun ofereceu-se para ficar para trás e acionar os explosivos, sabendo que não teria tempo de fugir. A explosão destruiu completamente a ponte, bloqueando o avanço russo, e o jovem fuzileiro foi agraciado, a título póstumo, com a Medalha de Herói da Ucrânia pelo Presidente Volodymyr Zelensky, que saudou o gesto de coragem e altruísmo do militar.