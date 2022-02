Moscovo ordena expansão da ofensiva acusando Kiev de recusar negociar

O Ministério da Defesa russo ordenou este sábado aos seus militares para expandirem a ofensiva contra a Ucrânia em todas as direções, acusando Kiev de recusar negociações com Moscovo.

"Hoje, todas as unidades receberam ordens para expandirem a sua ofensiva em todas as direções, de acordo com o plano ofensivo", disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov, em comunicado.

O porta-voz acusou navios ucranianos de terem atacado navios de guerra russos no Mar Negro, dizendo ser "altamente provável" que 'drones' (aeronaves não tripuladas) de observação dos Estados Unidos os tivessem "guiado".