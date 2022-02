Terceiro dia de invasão russa da Ucrânia e isto é tudo o que sabemos da situação no terreno

O terceiro dia da invasão russa da Ucrânia começou com explosões, tiroteios e confrontos na capital ucraniana. Forças russas atacaram cidades ucranianas com artilharia e mísseis de cruzeiro neste que é o terceiro dia de guerra na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelenskiy disse que Kiev continua em mãos ucranianas.

- A Ucrânia negou as acusações de que se está a recusar a cessa-fogo com a Rússia, mas disse que também não está pronta para aceitar ultimatos ou condições inaceitáveis.

- Uma fonte da defesa dos Estados Unidos disse à Reuters que as forças russas estão a ficar cada vez mais "frustradas" com uma resistência ucraniana "viável".

- O líder da República Checa e aliado de Putin, Ramzan Kadtrov, disse que combatentes chechenos foram enviados para a Ucrânia.

- Kiev antecipou recolher obrigatório na cidade para as 17h00;

- O Ministério da Defesa britânico disse, este sábado, que o grosso das forças russas envolvidas no avanço sobre a capital da Ucrânia, Kiev, estava agora a 30 quilómetros do centro da cidade.- As tropas russas capturaram Melitopol, no sudoeste do país, disse a agência noticiosa russa Interfax, quando Moscovo lançou ataques coordenados com mísseis e artilharia contra várias cidades, incluindo Kiev.- O ministro britânico das forças armadas, James Heappey, disse que a Grã-Bretanha não acreditava que as forças russas tivessem capturado Melitopol.- As forças ucranianas repeliram um ataque russo na região de Lviv, perto de Brody, na Ucrânia ocidental. A informação é do presidente da câmara de Lviv através da app de mensagens Telegram, de origem russa.- Cerca de 100 mil ucranianos atravessaram a fronteira com a Polónia desde que a Rússia lançou a invasão. Nove mil entraram desde as sete da manhã deste sábado, disse o Vice-Ministro do Interior da Polónia, Pawel Szefernaker, numa conferência de imprensa.- A decisão de cortar a Rússia do sistema global de pagamentos SWIFT será tomada numa questão de dias, disse o governador de um banco central dentro da zona do euro à Reuters.- A Rússia responderá à apreensão de dinheiro de cidadãos e empresas russas no estrangeiro, apreendendo fundos de estrangeiros e empresas estrangeiras na Rússia. A informação é da agência noticiosa RIA.- Pelo menos 198 ucranianos, incluindo três crianças, foram mortos em consequência da invasão russa da Ucrânia, disse o Ministério da Saúde ucraniano citado pela agência noticiosa Interfax.- A França decidiu enviar equipamento militar defensivo para a Ucrânia para apoiar o país contra a invasão da Rússia, disse um porta-voz do exército francês, acrescentando que a questão do envio de armas ofensivas ainda estava a ser considerada.- O gigante russo da energia Gazprom disse que estava a fornecer gás através da Ucrânia, de acordo com a procura dos consumidores europeus, apesar do conflito militar.- Um navio que, segundo as autoridades Paris, poderia pertencer a uma empresa russa suspeita de violar as sanções comerciais ligadas à guerra na Ucrânia foi apreendido pela polícia marítima francesa este sábado, em águas francesas, disse um funcionário estatal à Reuters.- O Presidente russo Vladimir Putin exortou os militares ucranianos a derrubar a liderança do país e a negociar a paz.- A Ucrânia e a Rússia estarão a discutir a realização de conversações num lugar e dia por determinar, disse o porta-voz do Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy.-A Rússia vetou esta sexta-feira um projeto de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que teria condenado a invasão da Ucrânia por Moscovo. A China absteve-se nesta votação.