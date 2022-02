Homens entre os 18 e os 60 anos proibidos de saírem da Ucrânia. Mais de 100 mil deixaram as casas

A guerra na Ucrânia começou. Putin ordenou a invasão à Ucrânia na madrugada desta quinta-feira, uma ameaça que se tornou realidade depois da tensão vivida nas últimas semanas.



Há o registo de múltiplas explosões em várias cidades ucranianas, o que aumentou a preocupação da população. As filas de cidadãos a tentarem sair do país são cada vez maiores e há estradas que já estão mesmo entupidas.



CMTV e condenou o ataque russo à Ucrânia, referindo que "Portugal é sempre muito firme quando se trata de violações do Direito Internacional".



A Comissão Europeia já anunciou que vai apresentar "medidas muito grandes" no novo pacote de sanções à Rússia, explicou a presidente Ursula von der Leyen.

Ao minuto Atualizado a 25 de fev de 2022 | 00:13

00:13 | 25/02 Casa Branca confirma que funcionários da central nuclear de Chernobyl foram feitos “reféns” Acabam de chegar relatórios de que funcionários da central nuclear de Chernobyl, na Ucrânia , estão a ser feitos "reféns" por soldados russos. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse numa entrevista coletiva:



"Estamos indignados com os relatos ??de que soldados russos estão a manter reféns os funcionários das instalações de Chernobyl. Este sequestro ilegal e perigoso, que pode prejudicar os esforços do serviço público necessários para manter e proteger as instalações de resíduos nucleares, é obviamente alarmante e gravemente preocupante. Condenamos este ataque e pedimos a sua libertação", White House press secrtary says there are credible reports that staff at the Cherobyl plant in Ukraine are being held hostage — sarah smith (@BBCsarahsmith) February 24, 2022

23:13 | 24/02 Balanço oficial aponta para 137 mortos no primeiro dia de invasão O presidente ucraniano revelou esta noite que morreram 137 pessoas no primeiro dia de conflito com a Rússia.



Num discurso televisionado, Volodymyr Zelenskiy disse estar desanimado depois de falar com líderes ocidentais.



"Não vejo ninguém", para lutar ao lado da Ucrânia. O presidente ucraniano disse que permanecerá em Kiev, mesmo que, segundo ele, a Rússia o tenha marcado como "alvo nº 1" e sua família e "alvo nº 2".





????????? ???????????. ???????:



— ????? ????????? ?????????? ???????? 137 ???????? ????????, ? ??? 10 ????????, 316 ????????

— ???????? 13 ?????????????? ?. ????????

— «?? ??????? ??????????? ????? ???????? ???? ?? ???? ????? 1, ? ??? ?????? ?? ???? ????? 2» pic.twitter.com/qGMQ8a5Vcf — ????? ??????? (@radiosvoboda) February 24, 2022

22:47 | 24/02 Zelensky decreta mobilização geral da população para combater invasão russa O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, decretou a mobilização geral da população sujeita a "recrutamento militar e reservistas" para combater a invasão russa no país, iniciada na madrugada de quinta-feira. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, decretou a mobilização geral da população sujeita a "recrutamento militar e reservistas" para combater a invasão russa no país, iniciada na madrugada de quinta-feira. Segundo o decreto publicado no 'site' da presidência ucraniana, a medida abrange todas as pessoas sujeitas a "recrutamento militar e reservistas" e será aplicada dentro de 90 dias em todas as regiões da Ucrânia.

22:32 | 24/02 Homens entre os 18 e os 60 anos proibidos de saírem da Ucrânia O ministério do Interior ucraniano proibiu os homens entre os 18 e os 60 anos de saírem do país.



Em causa está a lei marcial em vigor desde a manhã desta quinta-feira.



Pelo menos 100 mil pessoas já abandonaram as suas casas devido à invasão iniciada pela Rússia e vários milhares cruzaram as fronteiras rumo a países vizinhos, segundo revelam dados do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR).

20:27 | 24/02 Ucrânia diz que 57 pessoas morreram e 167 ficaram feridas no primeiro dia de invasão russa O ministro da Saúde da Ucrânia, Oleh Lyashko, disse que 57 pessoas foram mortas e 169 ficaram feridas esta quinta-feira depois de a Rússia lançar uma invasão em larga escala na Ucrânia. Já o vice-ministro da Defesa informou que bombardeios russos ainda estavam a acontecer na região leste de Donetsk.

19:13 | 24/02 "A guerra bate à vossa porta amanhã" se não ajudarem a Ucrânia: Zelenskiy adverte os líderes mundiais "Caros cidadãos da Ucrânia, o que ouvimos hoje não são apenas explosões de mísseis, batalhas e sirenes de ataques aéreos, é o som de uma nova cortina de ferro que está a cair e a isolar a Rússia do mundo civilizado. Estados Unidos, Suécia, Roménia, Polónia, Áustria e outros líderes europeus, líderes mundiais, líderes do mundo livre, se não nos ajudarem hoje, se não ajudarem a Ucrânia, amanhã a guerra baterá à vossa porta", alertou o presidente ucraniano. #Zelenskyy appealed to global leaders, saying that “if you don’t help us now, if you fail to offer strong assistance to #Ukraine, tomorrow the war will knock on your door.” #RussiaInvadedUkraine https://t.co/Rqod0j91ns — Gabor Seljan (@GaborSeljan) February 24, 2022

18:22 | 24/02 Rússia já controla aeroporto militar perto de Kiev A Ucrânia perdeu o controlo de um importante aeroporto militar localizado a menos de 32 quilómetros do centro da capital Kiev, segundo o vice-ministro do Interior da Ucrânia.



As forças especiais russas tomaram o aeroporto Hostomel, nos arredores de Kiev, na quinta-feira, e depois de violentos combates, a base continua em mãos russas, disse o vice-ministro Anton Gerashchenko.

18:16 | 24/02 Rússia planeia "decapitar" o governo ucraniano, afirma um alto funcionário da defesa dos EUA Os Estados Unidos acreditam que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi projetada para decapitar o governo ucraniano e um dos três principais eixos de ataque é direcionado à capital ucraniana, disse uma autoridade de defesa dos Estados Unidos nesta quinta-feira.



"As indicações que vimos até agora, apenas nestas primeiras, nem 12 horas, estão de acordo com nossa avaliação anterior, esse seria o seu objetivo: decapitar o governo", disse o funcionário a jornalistas, sob condição de anonimato, avançou a Reuters.



O funcionário disse ainda que esta parece ser apenas a primeira fase de uma invasão russa em larga escala que até agora usou um número limitado de mais de 150 mil soldados russos ao redor da Ucrânia.



O oficial dos EUA detalhou os três eixos principais do ataque russo:



1) um avanço russo para o sul na cidade de Kharkiv, no norte da Ucrânia, o local dos combates mais pesados ??até agora;



2) um avanço ao norte da Crimeia controlada pelos russos para a cidade de Kherson, no sul da Ucrânia;



3) Duas linhas de ataque russo a sudeste e sudoeste da Bielorrússia em direção à capital Kiev.

18:02 | 24/02 G7 anuncia pacote "arrasador" de sanções contra a Rússia Os líderes do G7 acabam de decidir um "pacote arrasador de sanções" contra a Rússia, anunciou o presidente norte-americano Joe Biden.



"Esta manhã reuni-me com o G7 para discutir o ataque injustificado do presidente Putin à Ucrânia e concordámos em avançar com pacotes arrasadores de sanções e outras medidas económicas para responsabilizar a Rússia", disse Biden.

17:19 | 24/02 Tropas russas na Bielorússia avançam para Kiev As tropas russas que se encontram na Bielorússia estão a avançar em direção à capital ucraniana, anunciou o Ministério da Defesa britânico no Twitter.



Os ataques russos têm sido principalmente através do lançamento de mísseis via terrestre, aérea e marítima. Os alvos têm sido sobretudo infraestruturas militares. We can confirm the following developments in Ukraine: pic.twitter.com/5cDzA0qxID — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 24, 2022 As tropas russas que se encontram na Bielorússia estão a avançar em direção à capital ucraniana, anunciou o Ministério da Defesa britânico no Twitter.Os ataques russos têm sido principalmente através do lançamento de mísseis via terrestre, aérea e marítima. Os alvos têm sido sobretudo infraestruturas militares.

17:08 | 24/02 Putin diz que invasão era a única solução O Presidente russo, Vladimir Putin, disse esta quinta-feira que o seu país "não tinha outra maneira" de se defender a não ser lançar um ataque na Ucrânia, confirmando que o Exército russo está em processo de invasão daquele país vizinho. O Presidente russo, Vladimir Putin, disse esta quinta-feira que o seu país "não tinha outra maneira" de se defender a não ser lançar um ataque na Ucrânia, confirmando que o Exército russo está em processo de invasão daquele país vizinho. "O que está a acontecer agora é uma medida coerciva. Porque não temos outra forma de fazer o contrário", disse Putin, durante uma reunião com empresários, em Moscovo, que foi difundida pelas estações televisivas. A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.

15:46 | 24/02 Presidente da Ucrânia: "Muitos aviões e veículos blindados russos foram destruídos" O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esta quinta-feira que "muitos aviões e veículos blindados russos foram destruídos", apesar da perda de várias vidas de cidadãos ucranianos, noticia a Reuters.



15:18 | 24/02 Ministro dos Negócios Estrangeiros: "O que está a acontecer é uma invasão militar" O ministro dos Negócios Estrangeiros abriu o debate desta quinta-feira no Parlamento. "O que está a acontecer é uma invasão militar", disse Augusto Santos Silva.



"Portugal é e vai ser também a sua casa de acolhimento", disse o ministro relativamente à possibilidade do país receber cidadãos ucranianos que deixem temporariamente o país.

15:16 | 24/02 Recolher obrigatório decretado em Kiev O autarca de Kiev, capital da Ucrânia, decretou esta quinta-feira recolher obrigatório em declarações a uma televisão nacional, noticia a Reuters.

15:13 | 24/02 Partes da região do sul da Ucrânia já não estão sob controlo ucraniano A autoridade regional disse esta quinta-feira que partes da região de Kherson, no sul da Ucrânia, já não se encontram sob controlo ucraniano, segundo a Sky News.

14:55 | 24/02 Polícia ucraniana diz que a Rússia levou a cabo 203 ataques na quinta-feira A polícia ucraniana disse esta quinta-feira que já foram feitos 203 ataques russos desde o início do dia, espalhados por todo o território da Ucrânia, avança a Reuters.

14:45 | 24/02 Bombardeamentos em Kiev Um edifício militar em Kiev foi alvo de bombardeamentos na tarde desta quinta-feira.



Os residentes estão a ser aconselhados a procurar abrigos subterrâneos, avança a CNN.



Veja aqui os bombardeamentos Um edifício militar em Kiev foi alvo de bombardeamentos na tarde desta quinta-feira.Os residentes estão a ser aconselhados a procurar abrigos subterrâneos, avança a CNN.

14:42 | 24/02 Explosão numa central elétrica na Ucrânia O Ministro da Energia da Ucrânia informou esta quinta-feira que houve uma explosão numa central elétrica em Trypilska, a cerca de 40 quilómetros de Kiev.



A central continua a funcionar, diz a mesma fonte.

14:13 | 24/02 Três helicópteros russos abatidos após ofensiva perto de Kiev adiantou nas redes sociais o conselheiro para o ministro do Interior, Após a ofensiva russa, numa tentativa de tomar controlo do espaço em Hostomel, perto de Kiev, as forças ucranianas conseguiram abater três do helicópteros russos,o conselheiro para o ministro do Interior, Anton Herashchenko

14:07 | 24/02 Conselho de Defesa Nacional dá parecer favorável ao envio de tropas para a Roménia



O Conselho deu "parecer favorável às propostas do Governo para a participação das Forças Armadas Portuguesas no âmbito da NATO".

O Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu esta quinta-feira em sessão extraordinária, com o objetivo de analisar a situação na Ucrânia e eventual participação de Forças Nacionais no âmbito da NATO.

13:33 | 24/02 Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma cinco mortos em queda de avião militar Ao início da tarde, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia confirmou a queda de uma aeronave militar ucraniana com 14 pessoas a bordo. Pelo menos cinco dos ocupantes morreram.



À queda da aeronave, ao que tudo indica abatida pelas forças russas, seguiu-se um incêndio que foi depois extinto. Não é explicitamente referida a causa da queda da aeronave no comunicado, divulgado na sredes sociais. Ao início da tarde, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia confirmou a queda de. Pelo menos cinco dos ocupantes morreram.À queda da aeronave, ao que tudo indica abatida pelas forças russas, seguiu-se um incêndio que foi depois extinto. Não é explicitamente referida a causa da queda da aeronave no comunicado, divulgado na sredes sociais.

13:30 | 24/02 Conselheiro presidencial dá conta de conflito em Hostomel Mykhaylo Podolyak, conselheiro do presidente da Ucrânia, confirmou esta tarde a existência de "confrontos" perto do aeroporto de Hostomel, perto de Kiev.



O responsável adianta que um ataque russo naquele aeroporto teria como objetivo "abater tropas aéreas e preparar um ataque ao governo em funções".

13:21 | 24/02 Residentes de Kiev em pânico com o ataque russo à Ucrânia As várias explosões que se fizeram sentir esta madrugada na capital da Ucrânia, e o som das sirenes antiaéreas que anunciavam o começo da invasão russa ao país, causaram o pânico aos residentes de Kiev. Um mar de pessoas tenta agora abandonar o quanto antes a cidade. A carregar o vídeo ...

13:00 | 24/02 Futebolistas brasileiros do Dínamo Kiev e Shakhtar Donetsk refugiam-se em hotel e pedem ajuda Vários futebolistas brasileiros que jogam no Dínamo Kiev e no Shakhtar Donetsk Vários futebolistas brasileiros que jogam no Dínamo Kiev e no Shakhtar Donetsk apelaram esta quinta-feira à ajuda do governo do Brasil para os ajudar a saírem da Ucrânia, num momento de fronteiras e espaço aéreo fechados. "Pedimos ajuda devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira e espaço aéreo fechados, não temos como sair. Pedimos muito a ajuda ao governo do Brasil", referiu o grupo.

12:40 | 24/02 Avião militar ucraniano abatido. Há cinco mortos Um avião militar ucraniano foi abatido esta quinta-feira.

Cinco pessoas foram mortas, revelaram os serviços de emergência e a polícia do país. Cinco pessoas foram mortas, revelaram os serviços de emergência e a polícia do país.

11:59 | 24/02 Lusa Campeonato de futebol da Ucrânia suspenso devido à imposição da lei marcial O campeonato de futebol da Ucrânia foi suspenso devido à imposição da lei marcial no país, motivada pelo início de uma operação militar desencadeada pela Rússia, anunciou esta quinta-feira o organizador da competição. O campeonato de futebol da Ucrânia foi suspenso devido à imposição da lei marcial no país, motivada pelo início de uma operação militar desencadeada pela Rússia, anunciou esta quinta-feira o organizador da competição. "Devido à imposição da lei marcial, o campeonato da Ucrânia foi suspenso", informa um curto comunicado publicado no site oficial da Primeira Liga na Internet.

11:42 | 24/02 Reuters Helicópteros russos atacam aeroporto militar perto de Kiev Os helicópteros russos atacaram esta quinta-feira um aeroporto militar em Gostomel, perto da capital de Kiev, e a Ucrânia abateu três deles, segundo as autoridades ucranianas.



Oficiais da fronteira da Ucrânia dizem que os militares russos estavam a tentar entrar na região ucraniana de Kiev e na região de Zhytomyr, na fronteira com a Bielorrússia.

11:30 | 24/02 NATO anuncia: "Vamos continuar com as sanções [à Rússia]. Vão pagar pelas ações" O Secretário-geral da NATO Jens Stolnterbg falou na manhã desta quinta-feira numa conferência de imprensa, assegurando que as sanções à Rússia vão continuar e que o país vai "pagar pela invasão", que considera estar a ser planeada há muito tempo.



"Vamos proteger-nos por terra, ar e mar", garantiu Stolnterbg.



Em atualização

10:47 | 24/02 Explosão ouvida em Kiev, capital da Ucrânia Uma explosão foi ouvida em Kiev, a capital ucraniana, na manhã desta quinta-feira, segundo a Sky News.



O apresentador da estação televisiva britânica Mark Austin disse que o fumo podia ser visto a subir sobre os edifícios.

10:42 | 24/02 António Costa: “NATO não intervirá na Ucrânia” O primeiro-ministro, António Costa, falou aos jornalistas na manhã desta quinta-feira sobre a i nvasão da Rússia e assegurou que a NATO não intervirá na Ucrânia . "NATO não intervirá nem reagirá na Ucrânia, apenas com medidas de dissuasão nos países que se situam perto", disse.

10:25 | 24/02 Lituânia e Moldávia anunciam Estado de Emergência após invasão russa à Ucrânia A Lituânia e a Moldávia, dois países que se encontram perto da Ucrânia, anunciaram esta quinta-feira que vão entrar em Estado de Emergência.



"Hoje vou assinar um decreto sobre a introdução do Estado de Emergência, que será aprovado pelo Parlamento numa sessão extraordinária", disse o Presidente lituano Gitanas Nauseda, avança a NBC News.

10:15 | 24/02 Correio da Manhã Roman Abramovich foi proibido de entrar no Reino Unido pelas ligações a Vladimir Putin O dono do Chelsea, Roman Abramovich, foi impedido de viver na Grã-Bretanha pela associação ao regime de Vladimir Putin, revela o The Sun.



As autoridades de imigração receberam instruções claras para garantir que Abramovich não entre no Reino Unido.

10:11 | 24/02 União Europeia não deverá cortar o acesso da Rússia ao SWIFT para já A União Europeia não deverá cortar o acesso da Rússia ao Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) para já, segundo a Reuters.



No novo pacote de novas sanções, que será apresentado no final da tarde desta quinta-feira, não constará esta medida. "A urgência e o consenso devem ser a principal prioridade neste momento", disse a mesma fonte à agência noticiosa.

10:00 | 24/02 Reuters Mais de 40 soldados ucranianos mortos e várias dezenas de feridos, diz governo ucraniano Um conselheiro do presidente ucraniano disse na manhã desta quinta-feira que há mais de 40 soldados ucranianos mortos e várias dezenas de feridos, avança a Reuters.

09:12 | 24/02 Ucrânia diz que regiões Horodyshche e Milove foram capturadas pelas forças russas O Ministério do Interior da Ucrânia afirmou esta quinta-feira que as aldeias de Horodyshche e Milove, em Luhansk, foram capturadas pelas forças russas, avança o jornal ucraniano The Kyiv Independent.

09:06 | 24/02 NATO convoca reunião de emergência para avaliar situação A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) vai realizar esta quinta-feira de manhã uma reunião de "emergência" ao nível dos embaixadores dos países membros para avaliar a invasão da Ucrânia.



O anúncio foi feito pelo porta-voz da NATO, que adiantou que as consequências do ataque serão discutidas na reunião.



O secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, está "a acompanhar a situação de perto" e dará "uma conferência de imprensa após a reunião", disse.



Stoltenber já tinha condenado fortemente o ataque "imprudente e não provocado" da Rússia à Ucrânia, que considera pôr em risco "incontáveis vidas de civis", e lamentou que Moscovo tenha escolhido o "caminho da agressão".

08:46 | 24/02 Marcelo Rebelo de Sousa: "Portugal é sempre muito firme quando se trata de violações do Direito Internacional" O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,



"Os serviços diplomáticos continuam a proceder no sentido de aconselhar, acompanhar e apoiar os portugueses nesta situação com termos condenáveis", acrescentou. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta manhã de quinta-feira à CMTV sobre o ataque russo à Ucrânia. "A primeira palavra a utilizar é 'condenação'. Portugal é sempre muito firme quando se trata de violações do Direito Internacional", disse o chefe de estado."Os serviços diplomáticos continuam a proceder no sentido de aconselhar, acompanhar e apoiar os portugueses nesta situação com termos condenáveis", acrescentou.

08:15 | 24/02 "Vamos apresentar medidas muito grandes": Ursula von der Leyen anuncia novo pacote de sanções A Presidente da Comissão Europeia,



Ursula von der Leyen, fez um comunicado na manhã desta quinta-feira para informar que daqui a algumas horas será anunciado um novo pacote de sanções contra a Rússia. A Presidente da Comissão Europeia,"Vamos apresentar medidas muito grandes. Vamos bloquear o acesso a mercados e tecnologias de forma a parar a capacidade da Rússia de se modernizar. Prentendemos com estas sanções que haja grande impacto nos interesses e capacidade de financiar a guerra", explicou.

08:02 | 24/02 Presidente da República condena ataque à Ucrânia O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,



" O Presidente da República, em consonância com o Governo, condena veementemente a flagrante violação do Direito Internacional pela Federação Russa e apoia a declaração do Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres, expressando total solidariedade com o Estado e o Povo da Ucrânia", pode ler-se na nota publicada no site oficial da Presidência da República Portuguesa. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condenou esta manhã de quinta-feira o ataque à Ucrânia.

07:51 | 24/02 Reuters Ucrânia diz que pelo menos 8 pessoas foram mortas no bombardeamento russo O Ministro dos Assuntos Internos ucraniano disse esta quinta-feira que há pelo menos oito mortos e nove feridos nos bombardeamentos russos.



Ucrânia desmente bombardeamento à base naval que a Rússia garantiu ter bombardeado.

07:35 | 24/02 Embaixada de Portugal na Ucrânia dá conselhos para a saída do país A Embaixada de Portugal na Ucrânia aconselhou esta quinta-feira os cidadãos portugueses a abandonarem o país através das fronteiras terrestres com a União Europeia, "preferencialmente na direção da Polónia e da Roménia".



Num comunicado divulgado no site, o organismo deixa alguns contactos para que os cidadãos possam sair em segurança do país após a invasão russa ao início da manhã (madrugada em Portugal).



"Em caso de necessidade, existem os seguintes dois pontos de concentração organizados pela Embaixada que poderão ser utilizados: Local 1:Rivne Morada: FAPOMED - Vulytsya Ostroz’koho 46, Hoshcha 35400, RIVNE COORDENADAS 50°36'40.2"N 26°40'40.4"E Local 2: Khmelnytskyi Morada: HOTEL TAMERLAN - Estrada Nizhnia Bierieghova 2, Khmelnytskyi, 29000, Ucrânia COORDENADAS 49°26'23.3"N 26°58'16.9"E Será aconselhável transportar consigo água, alimentação, agasalhos e combustível de reserva caso se desloque em viatura própria. Igualmente deve ter consigo os seus documentos de identificação e viagem. Informa-se que os telefones alternativos de contacto para emergência/evacuação são: +380 981 769 334 +881 632 560 794.

07:25 | 24/02 Volodymyr Zelensky diz que Putin quer destruir o Estado ucraniano O presidente ucraniano apelou aos líderes mundiais que imponham todas as sanções possíveis à Rússia, inclusive ao presidente Vladimir Putin, afirmando que o líder do Kremlin quer destruir o Estado ucraniano.

07:21 | 24/02 Rússia diz que destruiu bases e neutralizou sistemas de defesa aérea da Ucrânia A Rússia diz que destruiu bases e neutralizou sistemas de defesa aérea da Ucrânia. A informação é avançada pelo Kyiv Post. URGENT: Russia says destroyed Ukraine airbases, air defenses

"Military infrastructure at Ukrainian army air bases has been rendered out of action," the defense ministry said in a statement carried by news agencies, which added that Kyiv's air defense systems were "eliminated". — KyivPost (@KyivPost) February 24, 2022 A Rússia diz que destruiu bases e neutralizou sistemas de defesa aérea da Ucrânia. A informação é avançada pelo Kyiv Post.

07:07 | 24/02 Marcelo Rebelo de Sousa convoca Conselho Superior da Defesa Nacional O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou esta quinta-feira o Conselho Superior da Defesa Nacional após a ação militar da Rússia.



"Na sequência dos últimos acontecimentos na Ucrânia, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas convocou o Conselho Superior de Defesa Nacional para hoje, 24 de fevereiro, às 12h00 no Palácio de Belém", pode ler-se em nota publicada no site da Presidência.





06:53 | 24/02 Coligação "anti-Putin" Presidente ucraniano fala numa coligação "anti-Putin" após ter falado com vários líderes mundiais.

Talked to @POTUS, @OlafScholz, @eucopresident, @AndrzejDuda, @BorisJohnson. Urge to stop Putin, war against & the world immediately! Building an anti-Putin coalition. Immediate sanctions, defense & financial support to ! Close the airspace! The world must force into peace — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 24, 2022 Presidente ucraniano fala numa coligação "anti-Putin" após ter falado com vários líderes mundiais.

06:40 | 24/02 Imagem ilustrativa do FlightRadar24 mostra espaço aéreo à volta da Ucrânia Imagem ilustrativa do FlightRadar24 mostra espaço aéreo à volta da Ucrânia FOTO: Flightradar

06:35 | 24/02 Ministério da defesa ucraniano confirma o abate de cinco aviões e um helicóptero O Ministério da Defesa ucraniano confirmou esta quinta-feira o abate de cinco aviões e um helicóptero russo.

?????????? ??????! — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 24, 2022 A Rússia nega, no entanto, que tenha sido abatida qualquer aeronave. O Ministério da Defesa ucraniano confirmou esta quinta-feira o abate de cinco aviões e um helicóptero russo.A Rússia nega, no entanto, que tenha sido abatida qualquer aeronave.

06:26 | 24/02 Exército russo confirma início de bombardeamentos na Ucrânia O exército russo confirmou o início do bombardeamento de território da Ucrânia, mas garantiu que os ataques têm apenas como alvo bases aéreas ucranianas e outras áreas militares, não zonas povoadas. O exército russo confirmou o início do bombardeamento de território da Ucrânia, mas garantiu que os ataques têm apenas como alvo bases aéreas ucranianas e outras áreas militares, não zonas povoadas. Num comunicado citado pela agência noticiosa estatal russa TASS, o ministério russo da Defesa disse que está a usar "armas de alta precisão" para inutilizar a "infraestrutura militar, instalações de defesa aérea, aeródromos militares e aviação das Forças Armadas da Ucrânia".

06:14 | 24/02 População tenta sair de Kiev às primeiras horas da manhã Órgãos de comunicação ucranianos dão conta de trânsito às primeiras horas da manhã na capital ucraniana.



De acordo com o The Kyiv Independent, várias pessoas tentavam sair de Kiev após os ataques russos. Traffic at 7 a.m. in #Kyiv's western neighborhood as many are trying to leave the city after Russia's airstrikes.



Video by @AnnaMyroniuk. pic.twitter.com/EvFBldmxxz — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 24, 2022 Órgãos de comunicação ucranianos dão conta de trânsito às primeiras horas da manhã na capital ucraniana.De acordo com o The Kyiv Independent, várias pessoas tentavam sair de Kiev após os ataques russos.

05:58 | 24/02 António Costa condena ação militar O primeiro-ministro português, António Costa, condenou esta quinta-feira a ação militar em curso. Numa mensagem partilhada no Twitter, o António Costa revela que pediu ao Presidente da República uma reunião urgente do Conselho Superior de Defesa Nacional.

Condeno veementemente a ação militar da #Rússia à #Ucrânia.

Irei reunir com o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, o Ministro da Defesa Nacional e o CEMGFA.

E solicitei ao senhor Presidente da República reunião urgente do Conselho Superior de Defesa Nacional. — António Costa (@antoniocostapm) February 24, 2022 O primeiro-ministro português, António Costa, condenou esta quinta-feira a ação militar em curso. Numa mensagem partilhada no Twitter, o António Costa revela que pediu ao Presidente da República uma reunião urgente do Conselho Superior de Defesa Nacional.

05:49 | 24/02 Espaço aéreo ucraniano encerrado A Ucrânia encerrou o seu espaço aéreo a voos civis pouco tempo antes do presidente russo Vladimir Putin ter anunciado a operação militar no país.

05:45 | 24/02 NATO reúne-se esta manhã Os embaixadores da NATO vão realizar uma reunião de emergência no final da manhã desta quinta-feira após o ataque russo à Ucrânia. Recorde-se que o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, pediu à Rússia para cessar a sua ação militar imediatamente e respeitar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.

05:40 | 24/02 Já se ouvem sirenes em Kiev Já se ouvem sirenes na capital ucraniana, um aviso para que a população se proteja. #AHORA | Sirenas de ataque suenan en Kiev, Ucrania. pic.twitter.com/kpbQ5AkBwF — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) February 24, 2022 Já se ouvem sirenes na capital ucraniana, um aviso para que a população se proteja.

05:31 | 24/02 Boris Johnson: "O presidente Putin escolheu um caminho de derramamento de sangue e destruição" "Estou chocado com os terríveis acontecimentos na Ucrânia e falei com o Presidente Zelenskyy para discutir os próximos passos. O presidente Putin escolheu um caminho de derramamento de sangue e destruição ao lançar este ataque não provocado à Ucrânia. O Reino Unido e os nossos aliados responderão de forma decisiva", escreveu o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, esta manhã, na sua conta no Twitter. I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022 "Estou chocado com os terríveis acontecimentos na Ucrânia e falei com o Presidente Zelenskyy para discutir os próximos passos. O presidente Putin escolheu um caminho de derramamento de sangue e destruição ao lançar este ataque não provocado à Ucrânia. O Reino Unido e os nossos aliados responderão de forma decisiva", escreveu o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, esta manhã, na sua conta no Twitter.

05:27 | 24/02 Chanceler alemão Olaf Scholz condena ataque O chanceler alemão Olaf Scholz condenou esta quinta-feira o ataque da Rússia à Ucrânia como uma "violação injustificada e flagrante" da lei internacional.

05:18 | 24/02 Guterres pede a Putin que "dê uma oportunidade à paz" O secretário-geral da ONU pediu diretamente ao Presidente da Rússia para não atacar a Ucrânia e "dar uma oportunidade à paz", poucos minutos antes de Vladimir Putin anunciar uma operação militar na Ucrânia.



"Se, de facto, uma operação está a ser preparada, só tenho uma coisa a dizer do fundo do meu coração: Presidente Putin, impeça as tropas de atacar a Ucrânia. Dê uma oportunidade à paz. Muitas pessoas já morreram", disse António Guterres, durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Guterres pede a Putin que "dê uma oportunidade à paz" FOTO: Reuters O secretário-geral da ONU pediu diretamente ao Presidente da Rússia para não atacar a Ucrânia e "dar uma oportunidade à paz", poucos minutos antes de Vladimir Putin anunciar uma operação militar na Ucrânia."Se, de facto, uma operação está a ser preparada, só tenho uma coisa a dizer do fundo do meu coração: Presidente Putin, impeça as tropas de atacar a Ucrânia. Dê uma oportunidade à paz. Muitas pessoas já morreram", disse António Guterres, durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

05:11 | 24/02 "Nestas horas sombrias, os nossos pensamentos estão com a Ucrânia" A União Europeia vai responsabilizar Moscovo pelo ataque "injustificado" à Ucrânia, revelou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



"Nestas horas sombrias, os nossos pensamentos estão com a Ucrânia e com as mulheres, homens e crianças inocentes que enfrentam este ataque não provocado e que temem pelas suas vidas", escreveu von der Leyen no Twitter, terminando: "Vamos responsabilizar o Kremlin". We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine.



In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.



We will hold the Kremlin accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

05:06 | 24/02 Presidente ucraniano apela a que população fique em casa O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aconselhou a população a ficar em casa o máximo possível.

04:53 | 24/02 Explosões ouvidas em várias cidades Foram ouvidas várias explosões em Kiev, assim como em Carcóvia, uma das maiores cidades ucranianas.



Russian MLRS splashes on the outskirts of Kharkiv. pic.twitter.com/2Sz3nlknVs — Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) February 24, 2022



Fontes em Mariupol, no leste da Ucrânia, disseram à AFP que a cidade portuária foi atingida por bombardeamentos de artilharia. VIDEO: Footage of large explosions taking place in Mariupol. pic.twitter.com/F2BwTUMdWN — Conflict News (@Conflicts) February 24, 2022 Foram ouvidas várias explosões em Kiev, assim como em Carcóvia, uma das maiores cidades ucranianas.Fontes em Mariupol, no leste da Ucrânia, disseram à AFP que a cidade portuária foi atingida por bombardeamentos de artilharia.

04:41 | 24/02 Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano confirma invasão O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, confirmou que a invasão começou.



Num Tweet publicado na sua conta, Kuleba escreveu que "Putin acaba de lançar uma invasão em grande escala da Ucrânia. As cidades pacíficas estão sob ataque. Esta é uma guerra de agressões", acrescentando que o país vai "defender-se e vencerá". E deixa um recado sobre o presidente russo: "O mundo pode e tem de parar Putin". Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

04:31 | 24/02 Presidente dos EUA denuncia "ataque injusticado" da Rússia "O Presidente Putin escolheu [lançar] uma guerra premeditada que vai resultar em sofrimento e perdas humanas catastróficas", declarou Joe Biden, em comunicado esta quinta-feira.



O Presidente dos Estados Unidos denunciou "o ataque injustificado" da Rússia contra a Ucrânia. The prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. https://t.co/Q7eUJ0CG3k — President Biden (@POTUS) February 24, 2022 "O Presidente Putin escolheu [lançar] uma guerra premeditada que vai resultar em sofrimento e perdas humanas catastróficas", declarou Joe Biden, em comunicado esta quinta-feira.O Presidente dos Estados Unidos denunciou "o ataque injustificado" da Rússia contra a Ucrânia.

04:28 | 24/02 Putin anuncia operação militar na Ucrânia O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou esta quinta-feira o O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou esta quinta-feira o início de uma operação militar, alegando que se destina a proteger civis de etnia russa nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia.

02:20 | 24/02 Aeroportos de Dnipro, Kharkiv e Zaporizhzhia encerrados até de manhã Os aeroportos de Dnipro, Kharkiv e Zaporizhzhia, na Ucrânia, foram encerrados até à manhã desta quinta-feira.

02:13 | 24/02 Secretário do Estado dos EUA acredita que a Rússia pode invadir a Ucrânia ainda esta noite O secretário do Estado dos EUA, Antony Blinken, acredita que a Rússia pode invadir a Ucrânia ainda "antes desta noite acabar". As declarações foram feitas esta quarta-feira à noite no programa Nightly News, da NBC. Secretary of State Antony Blinken on the Russia-Ukraine crisis:



“Everything seems to be in place for Russia to engage in a major aggression against Ukraine,” he tells @LesterHoltNBC. pic.twitter.com/dm6afgR4wJ — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) February 24, 2022

00:24 | 24/02 Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta noite na Ucrânia O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se de emergência esta noite, na Ucrânia, segundo a Reuters.



O encontro acontece depois dos separatistas da Ucrânia pedirem ajuda à Rússia para combater a "agressão".

23:34 | 23/02 Ucrânia pede reunião de emergência com o Conselho de Segurança da ONU Dmitro Kuleba, ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, pediu esta quarta-feira uma reunião de emergência com o Conselho de Segurança da ONU. Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council due to the appeal by Russian occupation administrations in Donetsk and Luhansk to Russia with a request to provide them with military assistance, which is a further escalation of the security situation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022 Dmitro Kuleba, ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, pediu esta quarta-feira uma reunião de emergência com o Conselho de Segurança da ONU.

23:27 | 23/02 Governo ucraniano pede mais sanções à Rússia e armas para conter ameaça de ataque O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmitro Kuleba, apelou esta quarta-feira à comunidade internacional que O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmitro Kuleba, apelou esta quarta-feira à comunidade internacional que reforce as sanções à Rússia e disponibilize armas para a Ucrânia se defender de uma agressão russa.

21:25 | 23/02 Líderes separatistas pedem apoio militar à Rússia para combater Ucrânia Os líderes de Donetsk e Lugansk pediram apoio militar à Rússia para combater o exército ucraniano, segundo as agências de notícias russas. Os líderes depara combater o exército ucraniano, segundo as agências de notícias russas.

20:01 | 23/02 Parlamento ucraniano aprova Estado de Emergência O parlamento ucraniano aprovou, esta quarta-feira, a declaração do Estado de Emergência em todo o país, exceto em duas regiões do leste, onde já está em vigor desde 2014. O parlamento ucraniano aprovou, esta quarta-feira, a declaração do Estado de Emergência em todo o país, exceto em duas regiões do leste, onde já está em vigor desde 2014. O presidente do país Volodymyr Zelenskiy tinha proposto o Estado de Emergência nacional num momento em que o país se prepara para uma possível ofensiva militar em larga escala da Rússia.



Conheça as medidas

19:22 | 23/02 EUA vão impor sanções ao gasoduto Nord Stream 2 Biden afirma que direcionou a sua administração para impor sanções ao gasoduto Nord Stream 2, bem como aos seus diretores corporativos.

18:16 | 23/02 Dois comboios com equipamentos militares a caminho de Donetsk Dois comboios com equipamentos militares foram vistos a caminho da cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia.

Um comboio inclua nove tanques e um veículo de combate. O outro continha camiões e tanques de combustível, segundo a Reuters.

18:09 | 23/02 Países Baixos convocaram embaixador russo em Haia Os Países Baixos convocaram na terça-feira o Os Países Baixos convocaram na terça-feira o embaixador russo em Haia , depois do reconhecimento, por Moscovo, das regiões separatistas ucranianas de Donetsk e Lugansk, confirmou esta quarta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros neerlandês.

17:06 | 23/02 Um soldado morreu e outro ficou ferido no leste da Ucrânia Um Um soldado ucraniano foi morto esta quarta-feira, e outro ficou ferido, num bombardeamento realizado por separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, informou o Exército ucraniano.

16:52 | 23/02 Conselho Europeu convocado de urgência para quinta-feira em Bruxelas O presidente do Conselho Europeu convocou esta quarta-feira uma c O presidente do Conselho Europeu convocou esta quarta-feira uma c imeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo da União Europeia para quinta-feira, em Bruxelas, para discutir a escalada da tensão entre Ucrânia e Rússia.

16:35 | 23/02 Ucrânia prepara-se para decretar Estado de Emergência. Conheça as medidas O Parlamento ucraniano reúne-se, na noite desta quarta-feira, para aprovar o O Parlamento ucraniano reúne-se, na noite desta quarta-feira, para aprovar o documento que decreta o Estado de Emergência no país a partir das 00h00 desta quinta-feira.

15:38 | 23/02 Lusa Kiev exige "garantias de segurança" do Ocidente e de Moscovo O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exigiu esta quarta-feira "garantias de segurança" para o seu país, por parte do Ocidente e de Moscovo, perante a ameaça de uma invasão russa. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exigiu esta quarta-feira "garantias de segurança" para o seu país, por parte do Ocidente e de Moscovo, perante a ameaça de uma invasão russa. "A Ucrânia precisa de garantias de segurança claras e concretas, imediatamente", disse Zelensky durante uma conferência de imprensa, em Kiev, com os seus homólogos da Polónia, Andrzej Duda, e da Lituânia, Gitanas Nauseda.

15:36 | 23/02 Lusa Rússia promete "resposta forte" às sanções dos Estados Unidos A Rússia prometeu esta quarta-feira uma "resposta forte" às sanções que lhe foram impostas pelos Estados Unidos, incluindo restrições às transações da dívida soberana russa, devido ao reconhecimento por Moscovo da independência de territórios separatistas na Ucrânia. A Rússia prometeu esta quarta-feira uma "resposta forte" às sanções que lhe foram impostas pelos Estados Unidos, incluindo restrições às transações da dívida soberana russa, devido ao reconhecimento por Moscovo da independência de territórios separatistas na Ucrânia. "Não deve haver dúvidas de que as sanções terão uma resposta forte, não necessariamente simétrica, mas ponderada e sensível para o lado dos EUA", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo numa declaração citada pela agência espanhola EFE.

15:32 | 23/02 Reuters Espanha recomenda que cidadãos espanhóis abandonem a Ucrânia rapidamente O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha diz que o país recomenda aos cidadãos espanhóis que deixem, temporariamente, a Ucrânia e que devem fazê-lo o mais depressa possível, diz a Reuters.

15:12 | 23/02 Reuters Sites do governo, do ministério dos Negócios Estrangeiros e do parlamento ucraniano estão em baixo Vários sites estatais ucranianos, incluindo as páginas do governo e do ministério dos Negócios Estrangeiros, ficaram inacessíveis esta quarta-feira, avança a Reuters.



A Ucrânia sofreu uma série de ciberataques que Kiev atribuiu à Rússia. Moscovo negou qualquer envolvimento.

21:00 | 22/02 Um militar morto e seis feridos em ataque de separatistas pró-russos Um militar ucraniano morreu e outros seis ficaram feridos na sequência de ataques de separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, revelou esta terça-feira fonte do Exército, num momento em que aumentam as tensões naquela região.

20:51 | 22/02 Países da UE dão aval final a sanções à Rússia após reconhecimento de separatistas Os embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia (UE) deram esta terça-feira o Os embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia (UE) deram esta terça-feira o aval final à lista de sanções europeias à Rússia , após o reconhecimento russo de territórios separatistas no leste ucraniano, anunciou a presidência francesa do Conselho.

19:57 | 22/02 Reino Unido e França vão articular sanções à Rússia O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, vão continuar a O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, vão continuar a "trabalhar em conjunto" para aplicar sanções a interesses russos , na sequência do reconhecimento pela Rússia das autoproclamadas "repúblicas" do Donbass, divulgou esta terça-feira Downing Street.

19:35 | 22/02 Joe Biden anuncia primeiro pacote de sanções à Rússia



Biden adiantou que os EUA e os aliados não têm "intenção de lutar contra a Rússia". "Há mais de um século que existe um diálogo de parte a parte. Mas a verdade é que as ações da Rússia dão a entender que há uma ameaça iminente", acrescentou.







O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, anunciou esta terça-feira que "estamos numa fase de início de uma invasão russa" e anunciou as primeiras sanções ao país. Biden adiantou que os EUA e os aliados não têm "intenção de lutar contra a Rússia". "Há mais de um século que existe um diálogo de parte a parte. Mas a verdade é que as ações da Rússia dão a entender que há uma ameaça iminente", acrescentou.

18:39 | 22/02 Kiev pede ao Ocidente mais armas e garantias de adesão à UE A Ucrânia instou esta terça-feira os seus aliados ocidentais a fornecerem-lhe mais armas e a darem-lhe garantias de uma futura adesão à União Europeia (UE) para a apoiarem contra a Rússia.

18:30 | 22/02 "A nossa ação é uma resposta ao comportamento agressivo da Rússia", afirmou a Presidente da Comissão Europeia A União Europeia está pronta para tomar mais medidas contra a Rússia, caso Moscovo continue a aumentar a atividade militar na Ucrânia, segundo a Reuters. "A nossa ação é uma resposta ao comportamento agressivo da Rússia", disse Ursula von Der Leyen, Presidente da Comissão Europeia.

18:01 | 22/02 Rússia vai retirar diplomatas da Ucrânia A Rússia anunciou que vai retirar os diplomatas e funcionários da Embaixada da Ucrânia, de forma a "proteger as suas vidas e segurança", avança a Reuters.

17:48 | 22/02 União Europeia aprova pacote de sanções à Rússia Os Estados-membros da União Europeia chegaram a acordo para "atingir a Rússia económica e financeiramente".

, disse Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia. Os Estados-membros da União Europeia chegaram a acordo para "atingir a Rússia económica e financeiramente". "O pacote de sanções foi aprovado por unanimidade pelos Estados membros" , disse Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia.

17:14 | 22/02 NATO espera ataque russo em larga escala e prepara forças militares A NATO A NATO espera um ataque em larga escala da Rússia na Ucrânia e colocou a sua força de reação rápida em alerta para defender os países aliados, anunciou esta terça-feira o secretário-geral da Aliança.

17:02 | 22/02 Condenação quase unânime a Moscovo e pedidos de sanções severas Mais de uma dezena de países europeus Mais de uma dezena de países europeus condenou esta terça-feira como uma grave violação de soberania o reconhecimento pela Rússia da independência de territórios separatistas do Leste da Ucrânia, que "vai aumentar drasticamente as tensões" na Europa, diz a NATO.

16:21 | 22/02 Parlamento russo aprova envio de tropas para fora do país após pedido de Putin A câmara alta do P arlamento russo aprovou esta terça-feira o pedido do Presidente para envio de militares russos para o estrangeiro, após Vladimir Putin se ter comprometido com assistência militar aos separatistas pró-russos na Ucrânia.

14:53 | 22/02 Embaixada dos EUA em Kiev partilha no Twitter imagem que satiriza passado de Moscovo A embaixada dos Estados Unidos da América na capital da Ucrânia partilhou no seu perfil na rede social Twitter uma imagem em que satiriza o passado da cidade de Moscovo, mostrando que esta é uma cidade com menos anos do que Kiev.



A imagem realça um passado glorioso da cidade ucraniana com grandes catedrais, igrejas e mosteiros, desde o ano 996 até 1108, contrapondo com uma imagem de um bosque que se repete ao longo das mesmas datas, uma vez que, segundo os historiadores, Moscovo só foi fundada como cidade em 1147. pic.twitter.com/3KGLl7MYFc — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 22, 2022 A embaixada dos Estados Unidos da América na capital da Ucrânia partilhou no seu perfil na rede social Twitter uma imagem em que satiriza o passado da cidade de Moscovo, mostrando que esta é uma cidade com menos anos do que Kiev.A imagem realça um passado glorioso da cidade ucraniana com grandes catedrais, igrejas e mosteiros, desde o ano 996 até 1108, contrapondo com uma imagem de um bosque que se repete ao longo das mesmas datas, uma vez que, segundo os historiadores, Moscovo só foi fundada como cidade em 1147.

14:01 | 22/02 Lusa Ministro dos Negócios Estrangeiros manifesta solidariedade com Kiev e condena ato "ilegítimo e ilegal" da Rússia O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, manifestou esta terça-feira a solidariedade de Portugal para com a Ucrânia, classificando como "ilegítimo e ilegal" o reconhecimento por parte do Presidente russo, Vladimir Putin, da independência dos territórios separatistas pró-Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, manifestou esta terça-feira a solidariedade de Portugal para com a Ucrânia, classificando como "ilegítimo e ilegal" o reconhecimento por parte do Presidente russo, Vladimir Putin, da independência dos territórios separatistas pró-Rússia. "Em nome de Portugal, gostaria de expressar toda a minha solidariedade para com a Ucrânia e a nossa firme condenação do ato ilegítimo e ilegal da Federação Russa", declarou Augusto Santos Silva.

13:56 | 22/02 Lusa Moscovo assegura que continuará a exportar gás natural para a Europa O ministro da Energia russo, Nikolai Shulginov, afirmou esta terça-feira em Doha que Moscovo está empenhado em honrar contratos com países europeus e em continuar a exportar gás natural "sem interrupção". O ministro da Energia russo, Nikolai Shulginov, afirmou esta terça-feira em Doha que Moscovo está empenhado em honrar contratos com países europeus e em continuar a exportar gás natural "sem interrupção". "As empresas russas estão a honrar os seus contratos e a trabalhar para desenvolver a produção e exportação de gás natural para países como a Turquia, França e Alemanha", disse o ministro da Energia num discurso na 6.ª Cimeira do Fórum dos Países Exportadores de Gás (FPEG), que está a decorrer na capital do Qatar.

13:54 | 22/02 Reuters Reino Unido vai fazer exercícios militares no Mar Báltico para demonstrar liberdade de movimentos O Ministro da Defesa britânico Ben Wallace indica que uma missão expedicionária conjunta vai fazer exercícios militares para demonstrar liberdade de movimentos no Mar Báltico, onde passa o gasoduto Nord Stream 1 e 2, segundo a Reuters.

13:34 | 22/02 Lusa Marcelo Rebelo de Sousa diz que "passo que foi dado" pela Rússia "fala por si" O Presidente da República disse que "o passo que foi dado" pela Rússia, ao reconhecer duas regiões controladas por separatistas em território ucraniano, "fala por si", mas reservou mais comentários para depois do anúncio de sanções pela UE. O Presidente da República disse que "o passo que foi dado" pela Rússia, ao reconhecer duas regiões controladas por separatistas em território ucraniano, "fala por si", mas reservou mais comentários para depois do anúncio de sanções pela UE. "A situação fala por si, o passo que foi dado fala por si, e a reação também falou por si, ao apontar, por um lado, o que havia de violação clara dos Acordos de Minsk e, por outro lado, de questionar a integridade territorial da Ucrânia", declarou o chefe de Estado, que se encontra de visita a Haia, Países Baixos. Questionado sobre a reação da União Europeia e a posição de Portugal relativamente a sanções dirigidas a Moscovo, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a "antecipar aquilo que são decisões a serem tomadas e cenários subsequentes a essas decisões", afirmando ser necessário "esperar pelas deliberações europeias", que deverão ser anunciadas hoje ao final do dia após um encontro informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, em Paris.

12:51 | 22/02 Reino Unido congela ações de cinco bancos russos O primeiro-ministro britânico anunciou esta terça-feira as primeiras sanções à Rússia. Serão feitas sobre 5 bancos russos: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank and the Black Sea Bank.



Boris Johnson anunciou que este é "o primeiro pacote" de sanções à Rússia e garante que se Vladimir Putin insistir na invasão à Ucrânia, outras sanções serão apresentadas.



12:30 | 22/02 Sanções à Rússia vão afetar a capacidade de aceder ao dinheiro da União Europeia e aos serviços e mercados financeiros A presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen anunciou esta terça-feira que as sanções impostas à Rússia vão afetar a capacidade de acesso do governo ao dinheiro da União Europeia, bem como aos serviços e mercados financeiros.



As sanções serão impostas a todos aqueles que estão envolvidos na decisão de reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk.

12:20 | 22/02 Reconhecimento de separatistas visa criar base legal para invasão, diz presidente ucraniano O Presidente ucraniano O Presidente ucraniano alertou esta terça-feira que o reconhecimento da independência de regiões separatistas no leste da Ucrânia pela Rússia visa criar uma base legal para uma nova agressão e exigiu a suspensão imediata do gasoduto russo-alemão. "Com esta decisão, a Federação Russa cria uma base legal para uma nova agressão armada contra o Estado da Ucrânia", disse Volodymyr Zelensky em Kiev, durante uma conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Estónia, Alar Karis.

11:38 | 22/02 Presidente da Ucrânia diz que não haverá guerra com a Rússia O presidente da Ucrânia disse esta terça-feira que acredita que "Não vai haver uma guerra de grande escala contra a Ucrânia e não vai haver uma grande escalada da Rússia", disse Volodymyr Zelensky.



Explicou ainda que o país está preparado para um possível aumento das agressões militares, avança a CNN Internacional. O presidente da Ucrânia disse esta terça-feira que acredita que "não haverá guerra" com a Rússia.

11:29 | 22/02 Alemanha vai parar o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2 O chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou esta terça-feira, numa conferência de imprensa em Berlim, que a Alemanha vai parar o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2.



Será avaliada a capacidade do país em garantir as suas necessidades energéticas sem o gás natural que provém da Rússia.

10:31 | 22/02 Celebrações no centro de Donetsk após Putin reconhecer independência da região Um grupo de pessoas celebrou nas ruas de Donetsk as palavras de Vladimir Putin que, na segunda-feira, reconheceu a independência de Donetsk e Lugansk, duas regiões separatistas pró-russas no leste da Ucrânia. A carregar o vídeo ... Um grupo de pessoas celebrou nas ruas de Donetsk as palavras de Vladimir Putin que, na segunda-feira, reconheceu a independência de Donetsk e Lugansk, duas regiões separatistas pró-russas no leste da Ucrânia.

10:07 | 22/02 Tanques e blindados vistos nos arredores de Donetsk após Putin reconhecer independência da região Após o presidente russo, Vladimir Putin, ter reconhecido a independência das regiões separatistas ucranianas de Donetsk e Lugansk, esta segunda-feira, a agência Reuters divulgou um vídeo que mostra tanques e blindados nos arredores de Donetsk. Segundo a agência noticiosa, os repórteres no local indicam que não tinham sido visto tanques nas ruas nos dias anteriores. A carregar o vídeo ... Após o presidente russo, Vladimir Putin, ter reconhecido a independência das regiões separatistas ucranianas de Donetsk e Lugansk, esta segunda-feira, a agência Reuters divulgou um vídeo que mostra tanques e blindados nos arredores de Donetsk. Segundo a agência noticiosa, os repórteres no local indicam que não tinham sido visto tanques nas ruas nos dias anteriores.

09:51 | 22/02 Bolsas europeias em baixa devido ao aumento das tensões na Ucrânia As principais bolsas europeias negociavam esta terça-feira em baixa , devido ao aumento das tensões na Ucrânia, depois de Moscovo ter reconhecido a independência das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk e ter enviado tropas para a zona. Cerca das 9h05 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,70% para 451,53 pontos.

09:44 | 22/02 Ministro dos Negócios Estrangeiros russo desvaloriza sanções ocidentais O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo desvalorizou esta terça-feira a ameaça de sanções, dizendo que o Ocidente as imporia independentemente dos acontecimentos e descrevendo como previsível a resposta ao reconhecimento pela Rússia de duas regiões separatistas ucranianas.



"Os nossos colegas europeus, americanos e britânicos não vão parar nem se vão acalmar até terem esgotado todas as suas possibilidades para a chamada "punição da Rússia". Eles já nos estão a ameaçar com todo o tipo de sanções ou, como dizem agora, 'a mãe de todas as sanções'", disse Sergei Lavrov.

09:38 | 22/02 Ministro da Defesa ucraniano diz que o Kremlin deu mais um passo para fazer renascer a União Soviética O Ministro da Defesa da Ucrânia afirmou, na manhã desta terça-feira, que o Kremlin deu mais um passo para fazer renascer a União Soviética após o reconhecimento da independência das regiões de Donetsk e Lugansk. Oleksiy Reznikov garantiu ainda que o governo ucraniano não vai permitir que sejam tomadas "decisões caóticas".

09:16 | 22/02 União Europeia analisa hoje à tarde sanções contra a Rússia Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia vão analisar hoje em Paris a imposição de sanções a Rússia, anunciou o alto responsável para a Política Externa e Segurança, Josep Borrell. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia vão analisar hoje em Paris a imposição de sanções a Rússia, anunciou o alto responsável para a Política Externa e Segurança, Josep Borrell. "Tenho a certeza de que a decisão vai ser tomada por unanimidade", disse Josep Borrell aos jornalistas antes da reunião organizada pela Presidência francesa sobre as relações da União Europeia e os países da região Indo-Pacífico que decorre hoje em Paris.

08:51 | 22/02 "Erro de cálculo grave": Boris Johnson anuncia sanções impostas à Rússia e garante apoiar a Ucrânia Boris Johnson falou na manhã desta terça-feira numa reunião de emergência de segurança nacional para apresentar as sanções impostas pelo Reino Unido à Rússia na sequência do reconhecimento da independência das regiões de Donetsk e Lugansk, no Leste da Ucrânia, por parte de Putin.



O primeiro-ministro britânico afirmou que o Reino Unido irá continuar a apoiar economicamente a Ucrânia e que o presidente russo vai perceber que fez um Boris Johnson falou na manhã desta terça-feira numa reunião de emergência de segurança nacional para apresentar as sanções impostas pelo Reino Unido à Rússia na sequência do reconhecimento da independência das regiões de Donetsk e Lugansk, no Leste da Ucrânia, por parte de Putin.O primeiro-ministro britânico afirmou que o Reino Unido irá continuar a apoiar economicamente a Ucrânia e que o presidente russo vai perceber que fez um "erro de cálculo grave"

08:27 | 22/02 Final da Liga dos Campeões na Rússia está em dúvida A final da Liga dos Campeões, agendada para dia 29 de maio na Gazprom Arena, em São Petersburgo, pode estar em dúvida, avança o jornal inglês Mirror.



As tensões entre a Rússia e a Ucrânia podem levar a UEFA a mudar a partida para outro país. A final da Liga dos Campeões, agendada para dia 29 de maio naem São Petersburgo, pode estar em dúvida, avança o jornal inglês Mirror.

07:40 | 22/02 Separatistas pró-russos na Ucrânia acusam Kiev de matar três civis Um porta-voz dos separatistas pró-russos em Donetsk acusa a Ucrânia de detonar uma mina numa estrada da região, o que provocou a morte de três civis, avança a agência noticiosa Interfax.



A Ucrânia ainda não se manifestou perante estas acusações.

07:21 | 22/02 Rússia "não quer banho de sangue" em Donbass O representante da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, O representante da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, Vassily Nebenzia, disse esta segunda-feira que o país "não quer um banho de sangue em Donbass", região do leste da Ucrânia. Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia, o embaixador russo e assegurou que há "um pânico infundado sobre uma invasão da Ucrânia" nos países ocidentais.

07:18 | 22/02 ONU lamenta ordem para o envio de tropas russas A secretária-geral adjunta da ONU para os Assuntos Políticos A secretária-geral adjunta da ONU para os Assuntos Políticos "lamentou profundamente" a decisão da Rússi a de reconhecer a independência dos territórios separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia. "As próximas horas e [os próximos] dias serão críticos. O risco de um grande conflito é real e deve ser evitado a todo o custo", disse Rosemary DiCarlo a norte-americana numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia.

07:14 | 22/02 Austrália e Nova Zelândia condenam potencial envio de soldados russos para Donetsk e Lugansk A Austrália e Nova Zelândia condenaram esta terça-feira o possível envio de soldados russos para "manutenção da paz" nos territórios separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia. A Austrália e Nova Zelândia condenaram esta terça-feira o possível envio de soldados russos para "manutenção da paz" nos territórios separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia. O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, afirmou que "a Rússia devia dar um passo atrás, devia retirar-se incondicionalmente para a própria fronteira e parar de ameaçar os países vizinhos".

02:53 | 22/02 Presidente ucraniano espera apoio "claro" e "eficaz" do Ocidente face à Rússia O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje que espera um apoio "claro" e "eficaz" do Ocidente face à Federação Russa, em reação ao reconhecimento da independência dos territórios separatistas e subsequente envio de tropas por Moscovo.

23:12 | 21/02 Marcelo: "União Europeia tal como Portugal condenam veemente a Rússia e demonstram solidariedade com Ucrânia" Marcelo Rebelo de Sousa considera a decisão de Putin "uma violação clara do acordo de Minsk".

O Presidente da República condenou "veemente a Rússia" e manifestou solidariedade com a Ucrânia, afirmando que as palavras do primeiro-ministro são também as "do Governo e do Presidente de Portugal".

22:44 | 21/02 Costa condena "veementemente" decisão de Vladimir Putin António Costa reagiu à decisão de Vladimir Putin através do Twitter. O primeiro-ministro condenou "veementemente esta acção" e manifestou "solidariedade para com a Ucrânia". O reconhecimento russo das duas regiões separatistas da Ucrânia viola claramente os acordos de Minsk e põe em causa a integridade territorial da Ucrânia. Condenamos veementemente esta ação e manifestamos total solidariedade para com a Ucrânia. — António Costa (@antoniocostapm) February 21, 2022

21:48 | 21/02 Putin ordena envio de forças de "manutenção de paz" para o leste da Ucrânia Vladimir Putin ordenou que o ministério da defesa russo enviasse forças "de manutenção de paz" para as duas regiões separatistas do leste da Ucrânia. Putin assinou decretos para reconhecer as duas regiões separatistas – a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk – como estados independentes que desafiam os avisos ocidentais de que tal medida seria ilegal e acabaria as negociações de paz, refere a Reuters.

21:05 | 21/02 EUA lançam sanções por reconhecimento pela Rússia de regiões separatistas O Presidente norte-americano, Joe Biden, emitirá "em breve" uma O Presidente norte-americano, Joe Biden, emitirá "em breve" uma o rdem executiva com sanções devido ao reconhecimento pela Rússia das repúblicas separatistas da região ucraniana de Donbass, na Ucrânia, esta sexta-feira anunciada por Moscovo.

20:42 | 21/02 EUA anunciam sanções contra regiões ucranianas que Putin reconheceu como independentes O presidente dos EUA, Joe Biden, reagiu às declarações do presidente russo, Vladimir Putin, declarando que reconheceria a independência de duas regiões separatistas no leste da Ucrânia.

20:25 | 21/02 Letónia vai fornecer mísseis de anti-ataque à Ucrânia A Letónia vai fornecer mísseis de anti-ataque à Ucrânia. Os Estados Unidos já autorizaram a Letónia a enviar mísseis e outras armas fabricadas no país.

19:51 | 21/02 Putin já assinou a declaração de independência Vladimir Putin já assinou a declaração que reconhece a independência a Donetsk e Luhansk.



A cerimónia de assinatura foi presenciada pelos líderes separatistas. ??BREAKING: PUTIN SIGNS DECREE TO RECOGNIZE THE INDEPENDENCE OF DONETSK AND LUHANSK PEOPLES' REPUBLICS. pic.twitter.com/YT6tev5t2n — Ukraine War Report (@UkrWarReport) February 21, 2022 Vladimir Putin já assinou a declaração que reconhece a independência a Donetsk e Luhansk.A cerimónia de assinatura foi presenciada pelos líderes separatistas.

18:55 | 21/02 A "Ucrânia moderna foi criada pela Rússia", afirma Putin Vladimir Putin afirma que a situação de crise no leste da Ucrânia, que dura há oito anos, é crítica. O Presidente da Rússia diz que a "Ucrânia moderna foi criada pela Rússia".

18:51 | 21/02 Putin admite que vai reconhecer independência das repúblicas separatistas ucranianas



A verificar-se o anúncio a Rússia abandona os Acordos de Minsk, que foram negociados com a Ucrânia sobre a situação em Donbass.



Vladimir Putin, Presidente russo, vai reconhecer independência das separatistas Donetssk e Luganks . A informação terá sido transmitida a Emmanuel Marcon, Presidente da França, e Olaf Scholz, Chanceler da Alemanha.A verificar-se o anúncio a Rússia abandona os Acordos de Minsk, que foram negociados com a Ucrânia sobre a situação em Donbass.

18:39 | 21/02 Putin admite que vai reconhecer independência das repúblicas separatistas ucranianas Vladimir Putin, Presidente russo, vai reconhecer independência das separatistas Donetssk e Luganks. A informação terá sido transmitida a Emmanuel Marcon, Presidente da França, e Olaf Scholz, Chanceler da Alemanha.



A informação deve ser esta noite confirmada pelo Presidente da Rússia, segundo a agência de notícias russa TASS.



17:08 | 21/02 Kiev pede reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU A Ucrânia pediu esta sexta-feira uma reunião "imediata" do Conselho de Segurança da ONU, perante a ameaça de uma invasão russa. A Ucrânia pediu esta sexta-feira uma reunião "imediata" do Conselho de Segurança da ONU, perante a ameaça de uma invasão russa. "A pedido do Presidente, Volodymyr Zelensky, peço oficialmente consultas imediatas dos membros do Conselho de Segurança da ONU, nos termos do artigo 6 do memorando de Budapeste", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, na rede social Twitter. O pedido ucraniano surge numa altura em que o Ocidente acusa Moscovo de pretender invadir a Ucrânia, junto a cujas fronteiras estão concentrados mais de 190.000 soldados e equipamento militar, e cujos processos de mediação, em particular francês e norte-americanos, se encontram num impasse.

16:50 | 21/02 Lusa Kiev desmente assassínio de grupo de sabotagem ucraniano na Rússia O Governo da Ucrânia desmentiu esta sexta-feira o anúncio pela Rússia do assassínio de cinco membros de um alegado grupo de sabotadores ucranianos que teria entrado em território russo. O Governo da Ucrânia desmentiu esta sexta-feira o anúncio pela Rússia do assassínio de cinco membros de um alegado grupo de sabotadores ucranianos que teria entrado em território russo. De acordo com a agência russa Interfax, as autoridades russas anunciaram esta sexta-feira que "cinco violadores de fronteira russos de um grupo de sabotagem e reconhecimento foram eliminados, durante um confronto armado". O chefe dos serviços de informação russos (FSB), Alexander Bortnikov, explicou que uma sua unidade na região de Rostov, juntamente com destacamentos do Distrito Militar do Sul, deparou esta manhã com "um grupo desconhecido de dois veículos de infantaria que violavam a fronteira ucraniana com a Rússia" e "eliminou dois grupos de sabotadores".

15:50 | 21/02 Lusa Separatistas de Donetsk e Lugansk pedem a Putin para reconhecer independência Os líderes das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL), na região ucraniana do Donbass (leste), pediram esta segunda-feira ao Presidente russo, Vladimir Putin, para as reconhecer como Estados independentes. Os líderes das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL), na região ucraniana do Donbass (leste), pediram esta segunda-feira ao Presidente russo, Vladimir Putin, para as reconhecer como Estados independentes. O pedido, feito através de mensagens transmitidas pelo canal de televisão russo Rossiya 24, foi feito pelo líder da RPD, Denis Pushilin, e pelo líder da RPL, Leonid Pasechnik.

15:33 | 21/02 Casa Branca acredita que invasão russa "esmagará" povo ucraniano A Casa Branca acredita que uma eventual invasão da Ucrânia por parte da Rússia terá como objetivo "esmagar" de forma violenta o povo ucraniano. Para Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, se a Rússia invadir a Ucrânia, "será uma guerra travada contra o povo ucraniano para reprimi-lo, esmagá-lo".

14:52 | 21/02 Correio da Manhã Putin diz que Rússia enfrenta "ameaça grave, muito grande" O Presidente russo, Vladimir Putin, declarou esta segunda-feira que a Rússia enfrenta uma ameaça "grave, muito grande" na Ucrânia, num contexto de tensão crescente com o Ocidente, que acusa Moscovo de se preparar para invadir o país vizinho. O Presidente russo, Vladimir Putin, declarou esta segunda-feira que a Rússia enfrenta uma ameaça "grave, muito grande" na Ucrânia, num contexto de tensão crescente com o Ocidente, que acusa Moscovo de se preparar para invadir o país vizinho. "A utilização da Ucrânia como instrumento de confronto com o nosso país representa uma ameaça grave, muito grande para nós", disse Putin numa reunião extraordinária do conselho de segurança russo, afirmando que a prioridade de Moscovo "não é o confronto, mas a segurança".

14:09 | 21/02 Correio da Manhã Vídeo mostra posto fronteiriço destruído na Rússia Um vídeo publicado pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia e partilhado pela agência estatal russa Ria Novosti mostra o posto fronteiriço que os russos afirmam ter sido destruído pelas forças armadas ucranianas, que já negaram ter sido os responsáveis pelo sucedido.





??? ???????????? ????? ? ?????????????, ??????????? ???????? ???https://t.co/gvf6x8CMDR pic.twitter.com/mfgxRlOywL — ??? ??????? (@rianru) February 21, 2022 Um vídeo publicado pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia e partilhado pela agência estatal russa Ria Novosti mostra o posto fronteiriço que os russos afirmam ter sido destruído pelas forças armadas ucranianas, que já negaram ter sido os responsáveis pelo sucedido.

13:55 | 21/02 Lusa Bruxelas já começou a encaminhar material de proteção civil A Comissão Europeia já está a encaminhar material essencial para a população civil ucraniana, na sequência de um pedido de Kiev, para fazer face a "todos os cenários possíveis" no quadro da atual tensão com a Rússia.

12:40 | 21/02 Correio da Manhã Rússia acusa Ucrânia de ataque em posto fronteiriço mas Kiev nega disparos A Rússia denunciou esta segunda-feira a destruição de um posto fronteiriço no seu território por um obus disparado da Ucrânia, mas as forças armadas ucranianas no leste do país negaram ter feito qualquer disparo. Numa declaração divulgada pelas agências russas, o Serviço Federal de Segurança (FSB, que sucedeu ao KGB) disse que "um obus não identificado disparado do território da Ucrânia destruiu completamente um posto de guarda fronteiriço na região de Rostov".

12:25 | 21/02 Correio da Manhã Santuário de Fátima promove "corrente de oração" pela paz na Ucrânia O Santuário de Fátima anunciou esta segunda-feira a realização de uma "corrente de oração pela paz na Ucrânia", na sequência do apelo feito no domingo pelo cardeal António Marto, que pediu orações pela paz naquele país. O Santuário de Fátima anunciou esta segunda-feira a realização de uma "corrente de oração pela paz na Ucrânia", na sequência do apelo feito no domingo pelo cardeal António Marto, que pediu orações pela paz naquele país. "Deste Santuário da Paz faço um apelo a vós aqui presentes e a todos os católicos do país para iniciarem uma corrente de oração do rosário nesta semana, em forma individual, familiar ou comunitária, pela paz na Ucrânia", afirmou, no domingo, na missa que celebrou no Santuário, o administrador apostólico da diocese de Leiria-Fátima.

12:16 | 21/02 Comité de mães da Rússia denuncia más condições em que vivem 100 jovens militares há mais de uma semana O Comité Russo de Mães de Soldados informou que há cerca de 100 jovens militares a viver em más condições há mais de uma semana, no mesmo local.



The Russian Committee of Soldiers Mothers has reported on the poor conditions in which over 100 young #Russian soldiers are currently living in. It says that the #soldiers have been there almost a week.#RussiaInvadedUkraine #Military #UkraineConflict pic.twitter.com/ZOBirYMStz — KyivPost (@KyivPost) February 21, 2022 O Comité Russo de Mães de Soldados informou que há cerca de 100 jovens militares a viver em más condições há mais de uma semana, no mesmo local.

11:59 | 21/02 Imagens de satélite mostram mais tropas russas, blindados e movimentações na fronteira com a Ucrânia A Rússia instalou mais unidades militares em florestas, quintas e zonas industriais a menos de 15 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, segundo mostram imagens de satélite recolhidas no domingo pela empresa norte-americana Maxar.



Em comunicado, a Maxar, citada pela agência Reuters, explica: "Esta nova atividade representa uma mudança do padrão observado anteriormente na mobilização de grupos de batalha (tanques, veículos blindados, artilharia e equipamento de apoio". A carregar o vídeo ... A Rússia instalou mais unidades militares em florestas, quintas e zonas industriais a menos de 15 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, segundo mostram imagens de satélite recolhidas no domingo pela empresa norte-americana Maxar.Em comunicado, a Maxar, citada pela agência Reuters, explica: "Esta nova atividade representa uma mudança do padrão observado anteriormente na mobilização de grupos de batalha (tanques, veículos blindados, artilharia e equipamento de apoio".

11:09 | 21/02 Correio da Manhã Ministro da Defesa ucraniano diz que não há sinais da retirada das forças russas perto da fronteira O Ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov, afirmou que não há sinais da retirada das forças russas junto da fronteira.

"Estamos a observar as unidades russas, que hoje somam 127.000 pessoas no terreno, e com a componente naval e de aérea 147.000 pessoas", disse Reznikov esta segunda-feira, de acordo com a CNN Internacional.



10:57 | 21/02 Correio da Manhã Vladimir Putin convoca reunião extraordinária do conselho de segurança O presidente russo convocou uma reunião do seu conselho de segurança para esta segunda-feira, avança o The New York Times.



O encontro não estava planeado.

10:08 | 21/02 Correio da Manhã Chefe da diplomacia de Kiev saúda em Bruxelas cimeira entre Biden e Putin O chefe da diplomacia ucraniana saudou esta segunda-feira, em Bruxelas, a organização de uma cimeira entre os Presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, afirmando esperar um acordo que contemple a retirada das forças russas das fronteiras da Ucrânia. O chefe da diplomacia ucraniana saudou esta segunda-feira, em Bruxelas, a organização de uma cimeira entre os Presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, afirmando esperar um acordo que contemple a retirada das forças russas das fronteiras da Ucrânia. "Falei durante a noite com o secretário de Estado [norte-americano, Antony] Blinken, que me informou sobre a iniciativa. Nós saudamos esta iniciativa. Acreditamos que todos os esforços que visam uma solução diplomática valem a pena", declarou Dmytro Kuleba.

09:31 | 21/02 Correio da Manhã Rússia será "cortada dos mercados internacionais" caso invada a Ucrânia, afirma von der Leyen Ursula Von der Leye, Presidente da Comissão Europeia, garantiu esta segunda-feira à televisão alemã ARD que a Rússia será "cortada dos mercados internacionais" em caso de invasão à Ucrânia.



A medida implica a negação do acesso a grandes produtos de exportação.

09:04 | 21/02 Kremlin diz que é prematuro falar de cimeira Putin-Biden O Kremlin considerou "prematuro" falar de uma cimeira entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e norte-americano, Joe Biden, anunciada pela França para neutralizar a crise russo-ocidental em torno da Ucrânia e o perigo de uma invasão russa. O Kremlin considerou "prematuro" falar de uma cimeira entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e norte-americano, Joe Biden, anunciada pela França para neutralizar a crise russo-ocidental em torno da Ucrânia e o perigo de uma invasão russa. "Existe um entendimento de que devemos continuar o diálogo no nível de ministros (estrangeiros). Falar sobre planos concretos para a organização de cimeiras é prematuro", disse aos repórteres o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, esta segunda-feira.

07:10 | 21/02 Lusa Vladimir Putin e Joe Biden aceitam cimeira sobre segurança na Europa Os líderes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe Biden, concordaram "em princípio", no domingo, com a realização de uma cimeira sobre a segurança, proposta pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Os líderes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe Biden, concordaram "em princípio", no domingo, com a realização de uma cimeira sobre a segurança, proposta pelo presidente da França, Emmanuel Macron. A Presidência francesa indicou num breve comunicado que, em sucessivas conversas telefónica com os dois líderes, Macron propôs que uma cimeira sobre segurança e estabilidade estratégica na Europa seja realizada, primeiro entre Putin e Biden, "e depois com todas as partes envolvidas".

01:47 | 21/02 Putin e Biden chegam a acordo "em princípio" sobre cimeira Após a 'mediação' de Emmanuel Macron, Putin e Biden terão chegado a acordo sobre a realização de uma cimeira sobre a crise na Ucrânia.



De acordo com o Palácio do Eliseu, os dois líderes concordaram "em príncipio" com uma reunião para discutir a questão pela via diplomática.



Minutos depois, a informação foi confirmada pela Casa Branca, que manifestou a "abertura" do presidente dos EUA à realização de uma reunião com o homólogo russo.

23:39 | 20/02 Imagens de satélite mostram novas movimentações russas com equipamentos blindados e tropas perto da Ucrânia As novas movimentações acontecem num momento em que a Rússia estendeu os exercícios militares na Bielorrússia que deveriam terminar este domingo, aumentando o receio entre as potências ocidentais sobre uma iminente invasão russa.



Imagens de satélite mostram novas movimentações russas com equipamentos blindados e tropas perto da Ucrânia FOTO: Reuters

19:46 | 19/02 Registadas 1.500 violações ao cessar-fogo no leste da Ucrânia As violações ao cessar-fogo no leste da Ucrânia duplicam em comparação com o relatório de ontem da OSCE.



Na região de Donetsk, o SMM registou 591 violações do cessar-fogo, incluindo 553 explosões. No relatório anterior foram registadas 222 violações de cessar-fogo na região.



Na região de Luhansk, foram registadas 975 violações do cessar-fogo, incluindo 860 explosões. No relatório anterior foram registadas 648 violações de cessar-fogo na região.s 648 violações de cessar-fogo na região.

19:15 | 19/02 Escalada de tensão: Rússia faz exercícios militares com mísseis Vladimir Putin e Alexander Lukashenko acompanharam os testes nucleares num momento em que crescem as tensões na fronteira com a Ucrânia. A carregar o vídeo ...

18:53 | 19/02 Canadá envia avião militar para evacuar a embaixada De acordo com fonte oficial do governo do Canadá, foi enviado um avião militar, com o objetivo de evacuar a embaixada canadiana na Ucrânia, em Lviv.





Canada sent a military plane to Lviv to evacuate employees of the Canadian Embassy in Ukraine. — Ukraine War Report (@UkrWarReport) February 19, 2022 De acordo com fonte oficial do governo do Canadá, foi enviado um avião militar, com o objetivo de evacuar a embaixada canadiana na Ucrânia, em Lviv.

18:18 | 19/02 Presidente da Ucrânia ironiza ao dizer que a Rússia 'hackeou' o microfone em conferência A carregar o vídeo ...

17:24 | 19/02 Civis participam em exercícios militares em Kharkiv, na Ucrânia Civis participam em exercícios militares em Kharkiv, na Ucrânia

17:09 | 19/02 União Europeia envia ajuda para a Ucrânia A União Europeia anunciou este sábado que vai enviar ajuda humanitária para a Ucrânia, enquanto Alemanha e França recomendaram aos seus cidadãos que abandonem o país.

16:41 | 19/02 Sobe para dois o número de soldados ucranianos mortos Um segundo soldado ucraniano foi este sábado morto em confrontos com os separatistas apoiados pela Rússia no Leste da Ucrânia, anunciou o exército de Kiev.

16:00 | 19/02 Presidente da Ucrânia pede calendário claro para adesão à NATO Volodymyr Zelenskiy, o presidente ucraniano, disse este sábado que a Ucrânia está pronta a enfrentar a ameaça russa, mesmo sem o apoio dos parceiros da NATO.



Zelenskiy desafiou ainda os líderes dos países da NATO a clarificarem se desejam ou não que a Ucrânia passe a fazer parte da organização ou não. "Disseram-nos que as portas da NATO estavam abertas, mas que neste momento ainda não era possível. Estas portas estão de facto abertas", questionou.

14:40 | 19/02 Governo alemão apela aos cidadãos para que deixem a Ucrânia O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha pediu a todos os seus cidadãos que deixem a Ucrânia, segundo a Deutsche Welle.