Zelensky diz ter recebido "alguns sinais" nas negociações com Rússia

O Presidente da Ucrânia disse esta terça-feira ter recebido "alguns sinais" da Rússia, nas negociações entre representantes dos dois países, mas ainda não o resultado pretendido.

"A Rússia expressou as suas exigências e nós as nossas exigências para acabar com a guerra. Recebemos alguns sinais. Quando a delegação retornar a Kiev, analisaremos o que ouvimos e depois decidiremos como passar para a segunda ronda", disse Volodymyr Zelensky.

O chefe de Estado ucraniano sublinhou que, apesar do apelo de Kiev para um cessar-fogo imediato, as hostilidades na Ucrânia não cessaram, enquanto os negociadores se encontravam na fronteira ucraniana-bielorrussa.