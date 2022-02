Rússia disponível para negociar após noite “dura” na Ucrânia. Zelensky não negoceia na Bielorrússia

A Rússia anunciou, este domingo, estar pronta para negociar com a Ucrânia, tendo enviado uma delegação para a cidade bielorrussa de Gomel. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país está pronto para negociações de paz, mas que estas não podem decorrer na Bielorrússia.

Zelensky indicou Varsóvia, Bratislava, Istambul, Budapeste ou Baku como locais alternativos para as negociações.

O anúncio de negociações acontece após uma noite que o presidente ucraniano classificou como "dura" para o país, com bombardeamentos russos a atingirem zonas habitadas.

"A noite passada foi dura, de novo tiros, de novo bombardeamentos de bairros habitacionais, de infraestruturas civis. Não há nada hoje que o ocupante não considere um alvo legítimo", afirmou o chefe de Estado ucraniano num vídeo divulgado nas redes sociais.

Durante a madrugada ouviram-se várias explosões por todo o território ucraniano e as tropas russas entraram em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, e rebentaram um gasoduto. A sul, as cidades de Kherson e Berdiansk foram cercadas, neste que é o quarto dia de invasão do país.

Ainda durante a noite, uma criança de seis anos morreu após um bombardeamento ter atingido o hospital pediátrico de Okhmatdyt, em Kiev.