A maioria dos hospitais ucranianos pode esgotar as reservas de oxigénio nas próximas 24 horas colocando milhares de vidas em risco, alerta a OMS."A situação do suprimento de oxigênio está a chegar a um ponto muito perigoso na Ucrânia. Os camiões não conseguem transportar oxigénio das fábricas para os hospitais em todo o país, incluindo a capital Kiev", pode ler-se no comunicado.