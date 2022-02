António Costa: “NATO não intervirá na Ucrânia”

O primeiro-ministro, António Costa, falou aos jornalistas na manhã desta quinta-feira sobre a invasão da Rússia e assegurou que a NATO não intervirá na Ucrânia. "NATO não intervirá nem reagirá na Ucrânia, apenas com medidas de dissuasão nos países que se situam perto", disse."Durante o dia de hoje teremos reuniões do Conselho Europeu, onde questão essencial serão as medidas de sanções", explicou o primeiro-ministro português.Foi ainda deixada uma palavra de confiança e conforto à comunidade ucraniana em Portugal.António Costa sublinhou que deve prosseguir um "diálogo diplomático" e que a "paz e segurança sejam asseguradas".Em atualização