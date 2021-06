Revelada causa da morte da menina raptada pelo pai em Tenerife

O trágico desfecho do caso emocionou quem nas últimas semanas acompanhou com angústia o sofrimento de Beatriz, a mãe das crianças, que fez vários apelos públicos a Tomás para devolver as meninas.

Sabe-se agora que as crianças estariam mortas desde o primeiro dia. As câmaras da marina local mostram Tomás a embarcar sozinho no seu barco com vários sacos de desporto grandes. O corpo de Olivia foi encontrado dentro de um destes sacos por um robô submarino a mil metros de profundidade. As autoridades acreditam que os corpos de Anna e Tomás estarão por perto.n

Olivia Gimeno Zimmermann, uma das meninas raptadas pelo pai na ilha espanhola de Tenerife, morreu vítima de um edema agudo de pulmão, segundo fonte do Tribunal Superior de Justiça das Ilhas Canárias.O relatório preliminar não permite ainda saber o que levou ao edema agudo de pulmão. O diretor do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Vega, coloca em cima da mesa a possibilidade da morte ter sido causada por asfixia, afogamento, insuficiência cardíaca ou intoxicação.