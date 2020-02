Rishi Sunak é o novo Ministro das Finanças britânico

O secretário de Estado das Finanças, Rishi Sunak, foi promovido esta quinta-feira a ministro das Finanças britânico, na sequência da demissão inesperada de Sajid Javid durante uma remodelação governamental conduzida pelo primeiro-ministro, Boris Johnson.

Com apenas cinco anos de experiência como deputado e seis meses no governo, Sunak assume uma das pastas mais importantes do governo britânico e terá a missão de apresentar o orçamento já dentro de quatro semanas, a 11 de março.

De origem indiana e com carreira como analista financeiro e gestor de fundos de investimento, Sunak tornou-se uma figura de destaque durante o processo do 'Brexit', pois fez campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia (UE) no referendo de 2016 e representou Boris Johnson em vários debates durante as eleições legislativas de dezembro.

A promoção de Sunak já tinha sido especulada na imprensa, mas o próprio primeiro-ministro afirmou publicamente que iria manter em funções Sajid Javid, contra o qual concorreu nas eleições internas para a liderança do Partido Conservador e considerado um eurocético, apesar de ter feito campanha pela permanência na UE.

Porém, Sajid Javid apresentou esta quinta-feira voluntariamente a demissão do governo, alegadamente após recusar a "condição de despedir todos os seus assessores", notícia a BBC.

Sajid Javid já tinha protagonizado um confronto com o gabinete do primeiro-ministro, quando a assessora Sonia Khan foi despedida em setembro sem aviso prévio pelo conselheiro de Boris Johnson, Dominic Cummings, que ordenou que lhe fosse retirado o telemóvel e que fosse escoltada pela polícia até ao portão dos edifícios do governo.