Roménia e Bulgária vão passar a integrar o Espaço Schengen no primeiro trimestre de 2024

A Roménia e a Bulgária vão passar a integrar o Espaço Schengen a partir de 2024, relatou a BBC.A Áustria deu luz verde à entrada dos dois países no espaço livre de fronteiras por ar e mar, deixando cair os entraves que tinha colocado ao alargamento, motivados por preocupações com a imigração ilegal. O diálogo vai prosseguir sobre as fronteiras terrestres.

Atualmente, o Espaço Schengen abrange 4,3 milhões de quilómetros quadrados e 423 milhões de cidadãos de 27 países europeus, 23 membros da UE e quatro membros não pertencentes à UE: Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Dentro da UE, apenas Bulgária, Roménia, Irlanda e Chipre ainda não fazem parte desse grupo.



A Roménia e a Bulgária aderiram à União Europeia em 2007.