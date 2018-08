Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba cabra prenha do vizinho e viola-a na sua cama

Animal ficou traumatizado e ainda está a receber tratamentos.

11:39

Feselani Mcube, um pedreiro de 33 anos, foi detido após ter sido acusado de violar a cabra prenha do seu vizinho. O caso ocorreu na África do Sul, e de acordo com a acusação, o homem terá roubado o animal do estábulo para levá-lo para a sua cama.



Knowledge Khumalo, o dono da cabra garante ter ficado horrorizado ao ver o estado em que esta ficou, completamente traumatizada. "Devia ter feito alguma coisa para a proteger", disse garantindo ter ouvido barulhos estranhos por volta das oito da noite daquele dia.



"Eu realmente ouvi a cabra mas não levei a sério. Pensei que pudesse estar prestes a dar à luz, uma vez que estava prenha. No dia seguinte não a encontrei. Fui procurá-la, sem sucesso, e quando voltei ela estava lá novamente, mas não me parecia nada bem", conta.



Foi então que uma testemunha que diz ter visto o animal na cama do suspeito lançou o pânico entre a vizinhança, que rapidamente o confrontou com a verdade. Mcube foi detido e está a ser acusado de zoofilia.



A cabra está a receber tratamentos médicos de uma associação veterinária.