A sua personagem Mr. Bean pode não o revelar, mas a verdade é que Rowan Atkinson é um verdadeiro "petrol head" e tem uma garagem milionária. Entre as dezenas de automóveis que detém, destaca-se um Jaguar MK7, um Land Rover Defender, um BMW 328, um Aston Martin Vantage, um Mercedes SLS AMG e um Aston Martin V8 Zagato. Isto já para não falar dos vários Rolls-Royce que tem e no Mercedes 500E com motor V8 de 5.0 litros que acaba de colocar à venda.



