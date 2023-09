Rússia denuncia ataque contra Frota do Mar Negro e Crimeia

A Rússia denunciou esta quinta-feira um ataque ucraniano contra a Frota do Mar Negro e península anexada da Crimeia, com drones navais e veículos aéreos não tripulados, um dia depois de Kiev danificar dois navios militares russos em Sebastobol.

Por volta das 02h00 (04h00 em Lisboa), as Forças Armadas ucranianas "tentaram atacar o navio de patrulha da Frota do Mar Negro Sergey Kotov, no Mar Negro, com cinco embarcações navais não tripuladas", afirmou, em comunicado, o Ministério da Defesa russo.

O departamento chefiado por Sergey Shoigu disse que o ataque foi repelido e que as cinco embarcações foram destruídas pelo fogo das armas do navio de patrulha.