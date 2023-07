Rússia diz ter neutralizado ação ucraniana contra navio no Mar Negro

O Governo da Rússia alegou esta terça-feira ter repelido um ataque com embarcações não tripuladas por parte da Ucrânia contra um navio russo no Mar Negro, acrescentando que não se registaram vítimas.

"As Forças Armadas da Ucrânia levaram a cabo esta noite uma tentativa falhada de atacar o navio patrulha 'Sergei Kotov' com duas embarcações não tripuladas", indicou o Ministério da Defesa russo antes de especificar que o navio "leva a cabo tarefas de controlo de navegação no sudoeste do Mar Negro, a 370 quilómetros de Sebastopol".

Num comunicado difundido pela rede digital de mensagens Telegram, o ministério russo adiantou que "as duas embarcações inimigas, conduzidas por controlo remoto, foram destruídas por disparos com armamento padrão do navio russo, a uma distância de entre mil a 800 metros".