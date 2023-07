Rússia detém homem transgénero por ser suspeito de doar dinheiro ao exército ucraniano

Um homem transgénero e ativista LGBT foi detido pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) por, alegadamente, ter doado dinheiro para apoiar o exército ucraniano.Em comunicado, citado pela Reuters, o FSB disse que é um voluntário da organização de direitos humanos OVD-Info (uma organização não governamental) e que geria um "recurso de informação anti-russo" não especificado, mas não mencionou o nome.Um porta-voz da OVD-Info disse que a organização tinha milhares de voluntários e que não sabia quem era o homem detido.De acordo com a Reuters, em abril, a Rússia aumentou a pena máxima de traição para prisão perpétua. Anteriormente, a pena era de 20 anos.O FSB chamou a atenção para a identidade de género do suspeito, descrevendo-o como "um ativista do movimento LGBT que já tinha mudado o seu género de mulher para homem".Segundo a mesma fonte, o Presidente russo, Vladimir Putin, tem retratado a aceitação de homossexuais e transgéneros nos países ocidentais como prova de decadência moral.