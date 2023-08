Rússia diz ter abatido seis drones a 200 quilómetros de Moscovo

A Rússia disse esta quinta-feira ter abatido seis drones ucranianos a menos de 200 quilómetros a sudoeste de Moscovo, numa altura em que se tem registado um aumento de ataques contra a capital russa.

As forças russas "impediram durante a noite uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista com drones sobre a região de Kaluga", a cerca de 180 quilómetros de Moscovo, informou o Ministério da Defesa da Rússia.

"Seis drones foram abatidos por sistemas de defesa antiaérea", referiu o ministério, num comunicado.