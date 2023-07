Rússia diz ter derrubado 25 drones que tentavam atacar Crimeia

O Ministério da Defesa russo disse que as forças antiaéreas russas abateram 25 drones ucranianos que tentavam atacar alvos na península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.

"Uma tentativa do regime de Kiev de levar a cabo um ataque terrorista com 25 drones de asa fixa contra alvos no território da península da Crimeia foi frustrada esta noite", de acordo com um comunicado.

O ataque "não causou vítimas ou destruição" e 16 drones foram destruídos por fogo de artilharia antiaérea e os outros nove caíram no mar, inibidos por meios de guerra eletrónica, referiu.