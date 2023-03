Rússia nega ter atingido drone militar americano no Mar Negro

"Os caças russos não utilizaram as armas a bordo, não contactaram com os veículos aéreos não tripulados, e regressaram em segurança à base aérea", referiu.

A Rússia negou, esta terça-feira, ter atingido o drone militar americano, num incidente sobre águas internacionais no Mar Negro.O ministério da Defesa russo revelou que os caças não entraram em contacto com o aparelho abatido, levantando suspeitas de que o incidente aconteceu devido a "manobras bruscas", avança a agência Reuters.A Rússia vem justificar-se depois de as Forças Armadas norte-americanas anunciarem que um caça SU-27 da Força Aérea russa colidiu com um 'drone' dos Estados Unidos, no Mar Negro.Sky News.