Rússia reitera abertura a "propostas sérias" do Ocidente e de Kiev

A Rússia reiterou este sábado a sua abertura para discutir "propostas sérias" do Ocidente e de Kiev para uma resolução político-diplomática do conflito na Ucrânia, mas salientou que não tolerará ultimatos.

"Por mais de uma vez declarámos que estamos abertos a propostas sérias do Ocidente e da Ucrânia para uma resolução político-diplomática da crise, mas, para nós, a linguagem dos ultimatos é intolerável", disse a porta-voz da diplomacia russa Maria Zakharova, num comentário publicado no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

Maria Zakharova frisou que, para alcançar uma paz estável, é necessário conseguir "a cessação dos carregamentos de armas e mercenários para a Ucrânia, o fim das ações militares e o regresso da Ucrânia ao estatuto de país neutro, fora dos blocos".