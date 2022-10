Rússia reivindica novos ataques contra alvos militares e energéticos

A Rússia lançou, esta terça-feira, novos ataques contra alvos militares e instalações de energia na Ucrânia, um dia depois de ter efetuado bombardeamentos em grande escala em todo o país, anunciou o Ministério da Defesa russo.

"Hoje, as forças armadas russas continuaram a realizar ataques maciços com armas de longo alcance e de alta precisão a partir de bases terrestres e marítimas contra locais militares e instalações elétricas na Ucrânia", disse o porta-voz do ministério, Igor Konashenkov.

Sem precisar o número de ataques nem os locais visados, o porta-voz militar disse que os objetivos foram alcançados.