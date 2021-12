A cidade israelita de Telavive lidera pela primeira vez o ranking anual das cidades mais caras do Mundo, ultrapassando de uma assentada Paris, Hong Kong e Zurique, que no ano passado partilhavam o primeiro lugar. A capital francesa e Singapura, empatadas, fecham o pódio deste ano.





De acordo com o ranking anual compilado pela Unidade de Inteligência do jornal ‘The Economist’ (EIU), a ascensão de Telavive do quinto para o primeiro lugar foi potenciada pela valorização da moeda israelita, o shekel, face ao dólar, e o aumento dos preços dos transportes e dos produtos de primeira necessidade. A rápida subida da inflação foi, aliás, um denominador comum às 173 cidades analisadas no relatório, que aponta como principais causas os efeitos da pandemia, o aumento dos preços dos combustíveis e as dificuldades de abastecimento a nível mundial. Em média, os preços na cidades analisadas subiram 3,5% nos último ano - a maior subida dos últimos cinco anos. O ranking anual do EIU é elaborado com base nos preços de 50 mil produtos e serviços.