Salta de segundo andar com filho ao colo para escapar às chamas

Progenitor sofreu um traumatismo craniano devido à força do embate.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:31

Um homem pulou do segundo andar de um edifício no centro da cidade de São Paulo, no Brasil, com o filho ao colo para fugir de um incêndio que tomou conta do imóvel.



Desesperado por não conseguir alcançar a porta do apartamento para fugir das chamas, o homem, para se salvar a si e ao filho, de aproximadamente um ano de idade, optou por saltar da janela.

Na queda, este acabou por bater com a cabeça na calçada e sofreu um traumatismo craniano, uma fratura da clavícula e diversos outros ferimentos. No entanto, apesar dos ferimentos serem considerados graves, de acordo com informações dos Bombeiros da capital paulista, esta segunda-feira o homem não se encontrava em perigo de vida. Porém, continua internado no Hospital da Santa Casa a receber os cuidados necessários.

Graças ao sacrifício do pai, que não se protegeu para tentar atenuar o impacto da queda do filho, o bebé sofreu apenas algumas escoriações.



Pelo menos nove habitantes do edifício, localizado na Rua Oscar Cintra Gordilho, na Baixada do Glicério, no centro velho de São Paulo, tiveram de receber tratamento médico devido à inalação excessiva de gases tóxicos produzidos pelo fogo, que destruiu totalmente o apartamento.