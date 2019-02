Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvam bebé trancado em carro enquanto prestam serviço comunitário

Pai esqueceu-se das chaves dentro do veículo e a menina ficou presa no interior do carro.

Um grupo de cinco homens que prestava trabalho comunitário, na passada quinta-feira, perto do tribunal da Flórida, nos Estados Unidos, ajudou a salvar uma criança de um ano, presa acidentalmente num carro.



O pai da menina esqueceu-se das chaves dentro do carro e as portas trancaram-se com a filha de um ano lá dentro, revela a ABC News.



No momento em que os presos, a prestar serviço comunitário, se aperceberam da situação, juntaram-se à polícia que estava no local e ajudaram o pai a destrancar o carro, com recurso a um cabo de aço.



"Sabemos que eles cometeram alguns erros, más escolhas, mas querem fazer as coisas certas", disse um dos sheriff's do condado de Pasco, na Flórida.



O pai da criança agradeceu a ajuda a todos os que se uniram para salvar a filha.