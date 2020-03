São Paulo cria dois grandes hospitais para enfrentar a pandemia de coronavírus

A cidade brasileira de São Paulo começou este fim de semana a montar dois grandes hospitais de campanha para enfrentar a pandemia de coronavírus e desafogar os hospitais públicos convencionais. Os novos hospitais terão uma capacidade total para mais dois mil pacientes e serão erguidos num estádio de futebol e no maior centro de exposições da cidade.

No Estádio do Pacaembu, na região centro-oeste da cidade, o relvado que já recebeu vários jogos históricos começou a receber este sábado as primeiras estruturas metálicas que vão dar lugar a um hospital de campanha com 200 novos leitos. De acordo com Edson Aparecido, secretário municipal de Saúde de São Paulo, a montagem estará terminada na próxima sexta-feira, dia 27.

Neste domingo, começou também a montagem do segundo e bem maior hospital de campanha na cidade, desta feita no gigantesco Complexo do Anhembi, um mega-centro de feiras e exposições localizado em Santana, bairro na zona norte da capital, onde se localiza igualmente o Sambódromo onde desfilam as escolas de samba durante o Carnaval. O hospital de campanha do Anhembi terá 1800 novos leitos e, de acordo com Edson Aparecido, ficará pronto domingo, dia 29.

O secretário adiantou que os dois hospitais serão equipados com uma grande estrutura de apoio, como cozinha industrial, farmácia própria e diversos outros serviços complementares. A idéia, complementa o responsável pela saúde pública da maior cidade do Brasil, é desafogar os 18 hospitais municipais, enviando para os hospitais de campanha pacientes diagnosticados com coronavírus que precisam ser internados mas não apresentam um quadro grave, permitindo criar nas unidades tradicionais mais 490 leitos de UTI, Unidades de Tratamento Intensivo, para receberem pessoas que requerem mais cuidados.