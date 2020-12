São Paulo diz que Coronavac é eficaz contra a Covid-19 mas adia divulgação de dados que o provem

As autoridades do estado brasileiro de São Paulo informaram esta quarta-feira que a CoronaVac, potencial vacina chinesa contra a covid-19, é eficaz, mas adiaram novamente a divulgação dos dados que comprovam a alegada eficácia do imunizante.

Segundo o Instituto Butantan, centro de investigação científica de São Paulo que coordena a testagem da Coronavac no Brasil, foi o próprio Sinovac Biotech, laboratório chinês que criou a vacina, que impediu a divulgação dos dados, devido a uma cláusula no contrato.

"Temos um contrato com a Sinovac que especifica que o anúncio deste número precisa de ser feito em conjunto, no mesmo momento. Então, ontem [terça-feira] apresentámos esses números à nossa parceria que, no entanto, solicitou que não houvesse a divulgação do número pelo motivo que eles necessitam analisar cada um dos casos para poder aplicá-los à agência NMPA [Associação Nacional de Produtos Médicos], que é a agência reguladora da China", disse o diretor do Butantan, Dimas Covas.