"Se estão a ler isto é porque finalmente morri": Mulher publica mensagem no Facebook horas depois de perder a vida

Uma mulher recém-casada, que morreu dois anos após travar uma batalha contra o cancro, 'publicou' uma mensagem na rede social Facebook já depois de ter morrido.



"Se estão a ler isto é porque finalmente morri", começou por dizer a fisiculturista e modelo Gemma Sisson na publicação que surgiu no seu mural no Facebook, no mesmo dia em que morreu.







A mulher de 39 anos revelou estar "com o coração partido por deixar este mundo", mas confessou estar feliz por ver-se livre da doença que a matou. De acordo com o Daily Mail, Gemma foi diagnosticada pela primeira vez com cancro pélvico em abril de 2018, tendo sido submetida a tratamentos intensivos de radioterapia. Quando pensou que tinha derrotado a doença, as más notícias regressaram em julho de 2019.



Bastou uma ressonância magnética para confirmar os tumores na coluna da fisioculturista. a modelo submeteu-se a uma cirurgia de sete horas.



A modelo acabou por morrer esta quarta-feira, no hospital, junto do marido Ricky Moore, com quem tinha casado em maio, depois de ter recebido uma autorização especial para realizar a cerimónia no hospital onde se encontrava internada há várias semanas.

Os amigos e familiares ficaram surpreendidos quando, horas depois de ter morrido, surgiu um texto no perfil do Facebook de Gemma.

"Espero que, ao partilhar a minha história sobre o cancro, as verificações e check ups frequentes ao cancro sejam obrigatórias. Causei um impacto positivo. E mesmo que esse impacto tenha alcançado apenas uma pessoa, vou sentir que já fiz algo de bom", escreveu a mulher, que agradeceu ao marido por ter estado sempre ao seu lado, com uma "dose de amor e apoio durante todo este tempo terrível".



Gemma afirmou que estava "finalmente em paz e grata por todo o apoio" e deixou um conselho: "Vivam a vossa vida ao máximo, não tomem nada como garantido, porque ninguém sabe realmente o que está ao virar da esquina".