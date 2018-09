Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Secretário de Bento XVI diz que abusos sexuais são o 11 de setembro da Igreja

Gaenswein defendeu o papel do papa Bento XVI na luta contra estes casos.

O arcebispo Georg Gaenswein, secretário do papa emérito Bento XVI, considerou esta terça-feira que o abuso sexual cometido por padres contra crianças durante anos é o "11 de setembro da Igreja Católica.



"Hoje é 11 de setembro, data de um desastre apocalíptico, e da Igreja, no turbilhão de notícias nas últimas semanas", disse o arcebispo, em referência ao abuso sexual.



"No entanto (a nossa catástrofe) não está associada a uma única data, mas a muitos dias, a muitos anos e a incontáveis vítimas", acrescentou o "homem forte" do Vaticano durante o pontificado do papa Ratzinger.



Gaenswein usou a comparação entre os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e o "terremoto" na Igreja Católica criado pelas revelações sobre décadas de abuso sexual durante a apresentação, esta terça-feira, do livro "A opção Bento" de Rod Dreher, que decorreu no parlamento italiano.



"Ninguém atacou a Igreja de Cristo com aviões cheios de passageiros. A Basílica de São Pedro ainda está de pé", disse adiantando, contudo que as notícias recentes deram conta de quantas pessoas foram irremediavelmente feridas por sacerdotes da Igreja Católica.



O arcebispo referia-se às conclusões do Supremo Tribunal da Pensilvânia (EUA) que documenta 300 casos de padres abusadores em seis dioceses e identifica cerca de 1.000 crianças vítimas.



Gaenswein defendeu o papel do papa Bento XVI na luta contra estes casos que durante o seu pontificado descreveu os abusos do clero como um ataque à Igreja vindo de dentro.