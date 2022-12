O governador de Brasília, Ibaneis Rocha, ordenou a mobilização de 100% do efetivo das polícias da capital entre 31 de dezembro e 1 de janeiro para garantir a segurança da tomada de posse de Lula da Silva como Presidente do Brasil.



A medida foi tomada após apoiantes radicais do Presidente cessante Jair Bolsonaro terem tentado fazer explodir um camião com combustível no aeroporto da cidade no sábado e de, no dia seguinte, terem sido descobertas dezenas de quilos de explosivos numa mata.









