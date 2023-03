A detenção iminente de Donald Trump, que ele mesmo anunciou nas redes sociais, dizendo que seria esta terça-feira (o que não se verificou até à hora do fecho desta edição) levou à criação de um imenso aparato de segurança em Nova Iorque, Washington, Los Angeles e outras cidades. Depois de Trump apelar a protestos dos seus apoiantes, o receio de uma resposta violenta como a que levou à invasão do Capitólio levou a polícia a preparar um plano de emergência no edifício sede do Congresso e a montar barreiras perto do Tribunal Criminal de Manhattan, em Nova Iorque, para onde Trump será levado após a detenção para ser formalmente acusado de pagamento ilegal para silenciar a estrela ‘porno’ Stormy Daniels (ver caixa).









