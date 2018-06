Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis crianças morreram em lancha que transportava refugiados na Turquia

Barco afundou na costa da província turca de Antália, no sul do país.

18:06

Nove pessoas, das quais seis eram crianças, morreram quando uma lancha que transportava 15 refugiados afundou na costa da província turca de Antália, no sul do país, este domingo.



As restantes seis pessoas foram resgatadas e transferidas para o hospital para receber tratamento, segundo avançou a Guarda Costeira turca, através de comunicado citado pela Reuters.