Vídeo mostra avioneta caída em penhasco em acidente com seis mortos

Avião caiu na Venezuela quando atravessava o Parque Nacional Canaima.

Por Lusa | 19:54

Seis pessoas morreram quando a avioneta que as transportava se despenhou no estado de Bolívar, sul da Venezuela, informaram esta segunda-feira as autoridades do país 24 horas após terem perdido o contacto com o aparelho.

"Equipas de busca e resgate detetaram a aeronave desaparecida no doa 2 de setembro que descolou do Parque Nacional Canaima com seis pessoas a bordo", informou na sua conta Twitter o ministério do Interior.

O destino da aeronave, onde seguiam o piloto e das cinco pessoas identificadas como uma família não identificada, seria a "comunidade indígena Uruyen", do estado de Bolívar, acrescentou o ministério.





VIDEO // Ubican avioneta Cessna 206, matrícula YV3177, en el "Callejón del diablo", frente al Salto Ángel, extraviada en la ruta Canaima-Uruyen. Se ignora cómo están sus pasajeros Marlene Pino, Luis Guerra, Gabriel Guerra, Luis Guerra, Daniel Guerra y el piloto Ángel Larrode pic.twitter.com/56GB2qCwCd — Richard Sanz (@rsanz777) September 3, 2018





O acidente aconteceu próximo do 'Salto Angel', a maior cascata natural do mundo, com uma queda de água de 979 metros. É um dos locais mais visitados na Venezuela e são frequentes os voos turísticos para admirar as escarpas.