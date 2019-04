Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sem-abrigo alcança estrelato através das redes sociais

Shen Wei tornou-se famoso devido ao seu conhecimento de literatura e filosofia clássica.

21:26

Um sem abrigo de Xangai, na China, tornou-se famoso e é, atualmente um dos principais tópicos de pesquisa nas redes sociais chinesas.



Shen Wei, de 52 anos, deixou o anonimato quando mostrou através das redes sociais um profundo conhecimento sobre literatura e filosofia clássica, segundo avança o jornal El País.



Com alguns dentes partidos, roupa velha e aspeto pouco cuidado, Shen veio desmistificar o conceito de 'influencer digital'.



Os vídeos publicados pelo ex-sem abrigo na Internet contam com milhares de visualizações, sendo atualmente conhecido como o "grende mestre sem-abrigo de Xangai".



Desde março, momento em que os vídeos de Shen Wei atingiram um pico de popularidde, a rua que considerava ser a sua casa até ao momento, deixou de ser vista como um lar para o sem-abrigo, uma vez que foram muitos os turistas que diariamente 'invadiam' a privacidade do homem ao tentar filmá-lo ou fotografar durante os seus discursos, sendo a polícia obrigada a intervir, de acordo com o jornal espanhol.



"Eu não quero ser famoso. Gosto da minha vida calma", afirmou Shen num dos famosos vídeos que circulam na plataforma Youtube.



De acordo com a BBC, Shen encontra-se de baixa médica há 26 anos por motivos de saúde. Dessa forma, o homem continua a receber apoio do estado.