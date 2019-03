Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sem-abrigo encontra carteira com 300 euros no lixo e devolve-a

"Não podia ficar com ela, o dinheiro não era meu", disse Abdelfarid Nouami, de 49 anos.

Um sem-abrigo de 49 anos, Abdelfarid Nouami, encontrou uma carteira com 300 euros no lixo quando caminhava na Avenida da Estação de Almería, na Andaluzia, Espanha, e devolveu-a às autoridades.



Segundo avança a rádio espanhola Cadena Ser, dentro da carteira, para além do dinheiro, estava um cartão de crédito, um bilhete da lotaria e o documento de identificação do proprietário da carteira.



"Estava à procura de coisas nos contentores do lixo. Quando cheguei ao albergue, ao revistar a roupa encontrei a carteira com documentação pelo meio. Não podia ficar com ela, o dinheiro não era meu", contou o homem.



De acordo com a mesma fonte, a polícia chegou ao proprietário da carteira duas horas depois de Nouami a entregar. "Não quero fazer coisas más, porque depois revoltam-se contra mim", explicou.



O sem-abrigo dormiu, durante cinco meses, em bancos de jardim, mas mais recentemente conseguiu abrigo no centro municipal de acolhimento de Almería.