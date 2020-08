Semana de 4 dias para salvar empregos. Maior sindicato alemão propõe medida

O IG Metall, maior sindicato alemão, propôs este sábado negociar uma transição para a semana de quatro dias de trabalho por forma a manter o emprego numa altura em que a economia sofre o impacto da pandemia da covid-19 e mudanças estruturais na indústria automóvel, que tem grande peso na Alemanha.

Em entrevista publicada hoje no Sueddeutsche Zeitung e citada pela Reuters, Jörg Hofmann, líder do sindicato que conta com 2,3 milhões de filiados nos setores da metalurgia e eletricidade, admitiu essa possibilidade.