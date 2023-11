Senado brasileiro aprova reforma tributária que simplifica sistema fiscal

O Senado brasileiro aprovou na quarta-feira uma reforma tributária que simplifica o complexo sistema fiscal do país, em vigor há mais de três décadas e que agora precisa ser votada na Câmara dos Deputados.

A maioria qualificada dos senadores deu luz verde à emenda constitucional, uma das prioridades da agenda económica do Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, com 53 votos a favor e 24 contra.

A proposta unifica os diferentes impostos cobrados pela administração federal, regional e municipal, que se sobrepõem e aumentam a carga sobre as empresas e os consumidores.



Uma das principais alterações é a criação de um Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), semelhante ao que já existe em 170 países, que rondará os 25%.





O projeto de lei isenta de tributação os produtos do cabaz alimentar básico e reduz os impostos no caso da educação e da saúde, criando ainda um novo imposto sobre produtos nocivos à saúde e ao ambiente, como tabaco, álcool e agrotóxicos.A oposição, alinhada com o ex-Presidente Jair Bolsonaro, votou contra a reforma sob o argumento de que esta poderia levar a um aumento da carga tributária, argumento rejeitado pelo Governo.