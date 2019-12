Sete corpos alvejados deixados junto a quartel de bombeiros no Rio de Janeiro

Sete corpos crivados de balas, todos do sexo masculino, foram deixados junto ao quartel dos Bombeiros da cidade turística de Angra dos Reis, no litoral do estado brasileiro do Rio de Janeiro. Os corpos foram deixados na parte de trás de um camião aberto parado por desconhecidos junto ao quartel dos Bombeiros do bairro do Frade.

Ao estranharem a presença do camião e olharem para a carroceria, soldados dos Bombeiros visualizaram os sete corpos e chamaram a polícia. Os corpos foram descobertos na tarde de domingo e esta segunda-feira ainda não tinham sido identificados nem procurados por familiares no Instituto Médico Legal, para onde foram levados.

De acordo com a polícia de Angra dos Reis, uma cidade frequentada por famosos e endinheirados e onde muitas celebridades têm mansões, a principal suspeita é que todos os sete corpos deixados junto ao quartel sejam de traficantes de droga de uma fação rival daquela que controla o comércio de estupefacientes no Frade, uma favela extremamente violenta na periferia da cidade. Há meses, uma fação rival tenta invadir o Frade e tomar conta dos pontos de venda de droga, e os confrontos armados são quase diários.

No sábado, as duas fações confrontaram-se durante horas, apavorando os moradores e ferindo uma mulher que estava dentro de sua casa e foi atingida pelos vidros da janela estilhaçados por uma bala de fuzil de guerra. Domingo de manhã, forças especiais do BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro, estiveram na favela para pôr cobro ao confronto, apreenderam fuzis militares, pistolas automáticas e granadas, mas não prenderam ninguém e não relataram terem atirado em algum suspeito.

Por isso, a polícia acredita que os sete foram mortos no confronto de sábado e que no domingo criminosos da fação rival deixaram os corpos junto ao quartel para serem encontrados. Há duas semanas, depois de outro confronto no Frade, corpos também crivados de balas foram abandonados na beira da movimentada estrada BR 101, a Rodovia Rio-Santos.