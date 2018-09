Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Setor privado nos EUA cria 163.000 empregos em agosto

Relatório oficial sobre os números do desemprego nos Estados Unidos vai ser publicado na sexta-feira.

16:13

Os empregos criados pelo setor privado nos Estados Unidos atingiram os 163.000 em agosto deste ano, valor que ficou abaixo da previsão dos analistas que apontavam para os 188.000, segundo dados do instituto norte-americano ADP hoje divulgados.



Em julho, os empregos (não agrícolas) criados pelo setor privado na maior economia do mundo cifraram-se em 219.000, de acordo com a agência financeira Bloomberg.



O vice-presidente do instituto ADP, Ahu Yildirmaz, reportando-se aos dados conhecidos hoje, disse que, "apesar de ter havido uma pequena desaceleração no crescimento dos empregos, o mercado continua muito dinâmico".



"As empresas de média dimensão continuam a ser o motor do crescimento, representando quase 70% de todos os empregos criados este mês, mantendo-se resilientes no atual clima económico", salientou o responsável.



Já o economista-chefe da Moody's Analytics, Mark Zandi, disse que "o mercado de trabalho está sobreaquecido".



"As empresas estão atualmente a competir de forma agressiva para manter os trabalhadores e encontrar novos", realçou, adiantando que "as pequenas empresas estão a lutar fortemente, pois não conseguem preencher vagas abertas, situação que acontece cada vez mais".



O relatório oficial sobre os números do desemprego nos Estados Unidos vai ser publicado na sexta-feira.