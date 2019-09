A ilha japonesa de Okinawa, no Oceano Pacífico, a

na Costa Rica, e a ilha italiana de Sardenha são outras das zonas classificadas como 'zona azul' pela longevidade de quem vive nestes locais.



Quando pesquisamos pela ilha grega Icária, no Mar Egeu, as primeiras imagens com que nos deparamos é de um mar azul turquesa e um cenário verdadeiramente paradisíaco. Mas não é só isto que Icária tem de especial.Um em cada três habitantes desta ilha remota vive até aos 90 anos e a longevidade desta população, que se acredita ser a mais velha do mundo, é naturalmente alvo de muita curiosidade por parte dos cientistas.A dieta mediterrânica desta população, que é rica em peixe e azeite, as sestas e o sexo até a uma idade avançada são os principais pilares da vida desta população e os investigadores acreditam que possam ser a chave para uma vida mais longa.Esta ilha, com cerca de 160 quilómetros quadrados, foi classificada como uma 'zona azul'. Esta classificação, dada pelos cientistas, determina as regiões espalhadas pelo mundo onde as populações vivem mais tempo.Península de Nicoya

Dan Buettner, autor best-seller que se dedica a estudos sobre longevidade, e a sua equipa de especialistas em demografia têm explorado nos últimos anos zonas azuis, incluindo a ilha Icária, na esperança de desvendar os segredos para uma vida longa.



No jornal norte-americano New York Times, o autor desmentiu em 2012 que as populações naquela ilha fossem assim tão duradouras. No entanto, a reputação da ilha remota grega continuou firme.



De acordo com outros investigadores, os registos de nascimento daquela população nem sempre são muito fidedignos, pelo que, muitas pessoas não conhecem a sua idade real.



Vários estudos determinaram que a população desta ilha possui mais saúde durante um maior período de tempo até que sofram problemas como cancros, demência ou doenças cardiovasculares.



Um outro estudo da Escola de Medicina da Universidade de Atenas analisou a dieta de centenas de habitantes, constatando que estes consumiam bastante feijão e peixe e comiam carne apenas cerca de cinco vezes por mês. O estudo descobriu ainda que os idosos tinham uma dieta baixa em açúcar refinado, mas rica em azeite. Outro detalhe da dieta desta população é que bebém de dois a três cafés por dia e entre duas a quatro copos de vinho.



Mas há mais. A tranquilidade vivida naquele local, a atividade física diária executada pelos idosos, hábitos alimentares saudáveis, não fumar, vidas sociais ricas e sestas ao meio-dia fazem ainda com que as taxas de depressão sejam muito reduzidas comparadas com o resto do mundo.



O estudo concluiu ainda, através de entrevistas, que a maioria dos idosos com 90 anos ou mais continua a manter uma vida sexual ativa.