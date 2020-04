Síndrome de Kawasaki: patologia afeta os vasos sanguíneos das crianças e pode estar ligado ao coronavírus

Vários pediatras europeus, em Itália, Reino Unido, Espanha e Portugal, estão a deixar o alerta para uma nova síndrome que parece afetar crianças e pode estar ligada ao coronavírus.







Habitualmente, como avança o jornal italiano Corriere della Sera, a doença não afeta mais do que nove crianças por ano em Itália, no entanto, nas últimas semanas o número tem vindo a crescer em vários pontos da Europa.



A 21 de março, o médico Matteo Ciuffreda, cardiologista pediátrico do hospital Giovanni XXIII em Bérgamo, Itália, diagnosticou pela primeira vez a "síndrome de Kawasaki" numa criança que chegava Às urgências. Desde então, o número de casos aumentou para 20.



Em apenas um mês o número de casos atingiu o equivalente ao total de casos dos três anos anteriores.



A doença de Kawasaki é ainda mencionada no alerta dos pediatras britânicos sobre síndromes inflamatórias encontradas em crianças hospitalizadas com Covid-19.



A suspeita, que permanece até agora, é que possa haver uma correlação entre a doença de coronavírus e a doença de Kawasaki.



A doença caracteriza-se por febre prolongada, conjuntivite, inflamação das membranas mucosas e linfadenopatia.