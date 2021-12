Roberto Cazzaniga, jogador de vólei, manteve uma relação à distância, durante 15 anos, com uma mulher que dizia ser Alessandra Ambrosio. Durante uma entrevista a um programa de televisão italiano, o atleta afirmou sentir falta da namorada após o fim da relação."Sinto falta dela de vez em quando. Durante 15 anos estive com ela e, de repente, acordei e ela não existia mais. Dói mais do que um soco na cara", afirmou o jogador que não tem contacto com a ex-namorada há mais de um mês.Devido aos empréstimos, Cazzaniga ficou com dívidas que rondam os 60 mil euros. Pessoas próximas do jogador já organizaram uma angariação de fundos para o ajudar.